Wer bleibt noch übrig? Diese fünf Trainer sollten auf der Liste des FC Bayern stehen

Fußballinteressierte, die es nicht so sehr mit dem FC Bayern halten, dürften die jüngste Meldung in der Trainerodyssee der Münchner mit einer gewissen Schadenfreude aufgenommen haben: Auch Ralf Rangnick will den Job als Chefcoach des populärsten Sportvereins in Deutschland nicht übernehmen. Lieber bleibt er Nationaltrainer – wohlgemerkt von Österreich.

Also müssen die Bayern weitersuchen. Liebend gern hätten sie ja Xabi Alonso verpflichtet, aber der zeigte sich vertragstreu und macht lieber bei Meister Bayer Leverkusen weiter. Auch die Rolle rückwärts zu Julian Nagelsmann endete in einem Purzelbaum. Der Vorgänger von Thomas Tuchel wollte nicht auch Tuchels Nachfolger werden. Der Stachel würde zu tief sitzen und außerdem fühle er sich der deutschen Nationalmannschaft als Bundestrainer verpflichtet.

Und auch Rangnick hat offenbar keine Lust, sich der immer noch mächtigen Führungsriege beim FC Bayern ohne Weiteres unterzuordnen. Durch potenziell wahrscheinliche Interferenzen von Uli Hoeneß oder möglicherweise auch Karl-Heinz Rummenigge dürfte er sich schon vorab in seiner Entscheidungshoheit bedroht gefühlt haben – Sportdirektor und einstiger RB-Kumpel Christoph Freund hin oder her.

Fragt sich nur, wer als Trainer mit dem Arbeitskennzeichen 1d in München anheuert, ohne sich deswegen gleich in seiner Ehre verletzt zu fühlen? Immerhin müssen sich die Bayern noch keine Sorgen machen, es wird sich schon jemand finden und der wird mit ziemlicher Sicherheit immer noch höchst prominent sein. Immerhin reden wir hier schließlich von einem der größten Fußballklubs der Welt.

Folgende Auswahl ist subjektiv und ignoriert vermeintliche Favoritenlisten, die in der Öffentlichkeit nun rauf und runter studiert werden. Denn vielleicht muss es ja nicht unbedingt ein Zinédine Zidane oder José Mourinho sein, sondern die Bayern werden zur Abwechslung mal kreativ?

1 Erik ten Hag

Von 2013 bis 2015 war der Niederländer Trainer der zweiten Bayern-Mannschaft. Er kennt also den Kosmos an der Säbener Straße. Ein Sprachproblem gibt es auch nicht und als Trainer von Ajax Amsterdam und zuletzt Manchester United bringt er auch genügend Reputation mit. In Manchester allerdings hätte man sich etwas mehr Fortschritt unter dem 54-Jährigen gewünscht, auch in dieser Saison wird United die Champions League verpassen.

Erik ten Hag und Cristiano Ronaldo waren in Manchester selten einer Meinung. © Foto: Reuters/Carl Recine

Zuletzt sorgte zudem sein Streit mit Cristiano Ronaldo noch einmal für Schlagzeilen, obwohl die Sache einige Zeit zurückliegt. Unter ten Hag hatte der portugiesische Superstart nach seiner Rückkehr zu Manchester United keinen Stammplatz mehr und beklagte sich darüber öffentlich. Ten Hag sortierte ihn daraufhin aus, noch vor der WM 2022 wurde der Vertrag aufgelöst. Nun äußerte sich Hollands Ex-Nationalspieler Wesley Sneijder dazu noch einmal kritisch, seiner Meinung nach hätte ten Hag es sich deswegen seither auch mit dem Rest der Mannschaft verscherzt.

Noch hat ten Hag einen Vertrag bis 2025 bei United, aber das würde einen Klub wie den FC Bayern sicherlich nicht daran hindern, ihn nach München lotsen, wenn es tatsächlich Interesse geben sollte.

2 Urs Fischer

Ein Erfolgstrainer der vergangenen Jahre ist bisher noch gar nicht in der Favoritenliste möglicher neuer Bayern-Trainer aufgetaucht. Dabei bringt er genügend Erfahrung mit, als Coach des FC Basel weiß er auch, was es heißt, das Top-Team der Liga zu trainieren und zuletzt mit dem 1. FC Union hat er bis zu seiner Entlassung im Herbst eine ganze Ära geprägt. Dort hat Fischer zwar noch einen Vertrag bis 2025, aber die Köpenicker würden ihm keine Steine in den Weg legen, wenn nun der nächste Schritt ansteht.

Fischer soll ab Sommer wieder einsteigen wollen, und das am liebsten in der Bundesliga, wie die Sportbild vor einigen Wochen berichtete. Für den Schweizer spricht seine unaufgeregte Art, er dürfte anders als Tuchel oder Nagelsmann kein Interesse daran haben, sich selbst darzustellen. Das allerdings könnte auch ein Makel sein, denn Fischer umgibt alles andere als ein hoher Glamourfaktor. Sollten die Bayern aber nach einem akribischen Arbeiter suchen, der gut mit den Spielern kann und ein Konzept mitbringt, wäre Urs Fischer sicherlich eine hervorragende Wahl.

3 Sebastian Hoeneß

Er wäre die naheliegende Variante, schon wegen seiner Familienbande mit den Bayern. Dieter Hoeneß ist sein Vater, Vereinspatron Uli ist sein Onkel. Zudem hat Sebastian Hoeneß bereits die U19 und die U23 des FC Bayern trainiert. Den Stallgeruch kennt er also auch schon. Schon vor einigen Wochen galt Hoeneß junior als potenzieller Bayern-Trainer, verlängerte dann aber seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2027. Ein Wechsel zum FC Bayern sei aber nur eine Frage der Zeit, hieß es damals.

Mit Stuttgart hat er eine berauschende Saison hingelegt und wird mit der Mannschaft in der Champions League vertreten sein. Die Fallhöhe ist allerdings nicht zu unterschätzen, können die Schwaben ihre Leistungsträger nicht halten, droht angesichts der Mehrfachbelastung ein Absturz wie beim 1. FC Union unter Urs Fischer. Der Trainer ist dann oft das schwächste Glied.

Dass Hoeneß noch unter Vertrag steht, spielt für die Bayern sicher keine Rolle, es wäre eine Entscheidung, die der 41-Jährige selbst treffen müsste. Klarer gegen ihn spricht, dass er ihm die Erfahrung fehlt, bei ganz großen Klubs zu arbeiten. Und solange die Bayern auf ein solches Profil in der Kandidatensuche setzen, hat Sebastian Hoeneß keine Chance.

4 Thiago Motta

Der gebürtige Brasilianer und 30-malige italienische Nationalspieler hat mit FC Bologna eine nicht für möglich gehaltene Saison hingelegt. Aktuell liegt die Mannschaft ohne die ganz großen Stars auf Platz vier und kann für die Champions League planen. Ob mit Thiago Motta ist allerdings fraglich. Sein Vertrag bei Bologna läuft nach der Saison aus.

Thiago Motta legt mit Bologna eine herausragende Saison in Italien hin. © Reuters/Jennifer Lorenzini

Ob er einer für die Bayern ist? Öffentlich wird eher über Mottas Landsmann Roberto de Zerbi spekuliert, der mit Brighton in der Premier League auf eine ähnliche Leistungsexplosion eines Teams verweisen kann und ebenfalls noch nicht entschieden hat, wie es bei ihm weitergeht. Gegen Motta spricht dessen fehlende Erfahrung, aber sollten die Bayern auf einen Trainer setzen, der einer Mannschaft im Umbruch eine neue Spielidee mitgibt, wäre das durchaus eine Überlegung wert.

5 Holger Seitz

Der aktuelle Trainer der U23 wäre die perfekte Übergangslösung. Die Bayern könnten ihm noch ein prominentes Gesicht an die Seite stellen, zum Beispiel Fanliebling Franck Ribery. Seitz hat bei den Bayern fast alle Nachwuchsabteilungen durchgemacht, er gilt als absoluter Experte in der Talenteentwicklung. Das allerdings wäre wahrscheinlich auch sein größtes Problem, denn ob der Österreicher auch mit Stars kann, dürften einige selbst im Klub bezweifeln.

Für den Fall, dass die Bayern aber einen Platzhalter bis zur Saison 2024/25 haben wollen, der dann ohne Murren wieder zurück in die Nachwuchsarbeit geht, wäre Seitz zumindest eine Überlegung wert. In einem Jahr wären dann womöglich Xabi Alonso oder auch Jürgen Klopp frei und angesichts der Qualität im Kader sollten die Bayern noch in jedem Jahr mindestens die Champions League erreichen. Allerdings müsste die Führungsetage dazu auch offiziell ein Übergangsjahr ausrufen, was nur schwer vorstellbar erscheint.