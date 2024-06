Wettskandal in der Major League US-Baseballprofi Marcano lebenslang gesperrt

Karriereende mit nur 24 Jahren: Tucupita Marcano von den San Diego Padres ist aufgrund eines Wettskandals lebenslang für die Major League Baseball (MLB) gesperrt worden. Der Venezolaner hatte zwischen Oktober 2022 und November 2023 insgesamt 387 illegale Wetten auf Baseballspiele platziert – unter anderem Spiele seines eigenen Teams. Sein Einsatz betrug insgesamt 150.000 Euro.

Spielern und Vereinsfunktionären ist gemäß der Major-League-Regel 21 verboten, Geld auf Spielausgänge in der MLB zu setzen. Dagegen verstieß Marcano: In 231 Fällen wettete er auf Spielausgänge innerhalb der Liga. Das Wetten auf fremde MLB-Spiele wird mit Spielverbot von einem Jahr bestraft. Doch Marcano ging noch weiter und wettete in 25 Fällen auf Spielausgänge der Pittsburgh Pirates – das Team, dem er damals angehörte.

Tipp kam vom Sportwettenanbieter

Zwar stand Marcano bei den Spielen nicht selbst auf dem Platz – er war verletzt – doch in diesem Fall ist die Sanktion ein lebenslanger Ausschluss aus der MLB. „Dieses Wettverbot ist seit über einem Jahrhundert ein Grundprinzip“, sagte der MLB-Verantwortliche Rob Manfred der Nachrichtenagentur AP. „Die Aufrechterhaltung der Integrität unserer Spiele ist unsere wichtigste Priorität.“

Als sei der Ausschluss nicht genug, konnte Marcano sich an den illegalen Wetten offenbar nicht einmal bereichern. Wie die Liga mitteilte, erzielte Marcano nur mit 4,3 Prozent seiner illegalen Wetten einen Gewinn. Die MLB gab an, dass sie im März von einem legalen Sportwettenanbieter auf die Wettaktivitäten aufmerksam gemacht wurde. Darauf folgten vier weitere einjährige Suspendierungen.

Marcano ist demnach der erste Baseball-Spieler seit 1924, der wegen illegal platzierter Wetten lebenslang gesperrt wird. Vor genau einhundert Jahren wurde Jimmy O’Connell, Outfielder bei den New York Giants, wegen illegaler Wetten aus der Liga ausgestoßen.