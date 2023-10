Wichtige Spiele für die Wasserballer von Spandau 04 Französischer Flair in Schöneberg

Vor Marko Stamm liegt ein anstrengender Tag, und zwar in doppelter Hinsicht. Am Samstag muss er erst als Trainer die Wasserballerinnen von Spandau 04 dabei unterstützen, gegen Grand Nancy AC einen wichtigen Sieg im Euro Cup einzufahren (16 Uhr). Anschließend springt er selbst ins Wasser der Schöneberger Schwimmhalle und hilft den Männern von Spandau 04 dabei, in der Champions League gegen CN Marseille zu gewinnen (19.30 Uhr).