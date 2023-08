Wie Männer Frauen im Schach erniedrigen „Er hat fast das ganze Spiel über auf meine Brüste gestarrt“

Wir Schachspielerinnen. Mit diesen Worten beginnt der Offene Brief, der in der Schachwelt großes Aufsehen erregte. Darin schlossen sich Anfang August 14 französische Schachspielerinnen zusammen, um Sexismus und sexualisierte Gewalt anzuprangern. Gemeinsam setzten sie ein Zeichen gegen die männlich dominierten Strukturen in ihrer Sportart.

Sie wollen verhindern, dass mehr Menschen ähnliche Erfahrungen machen, denn: „Wir sind überzeugt, dass die Belästigungen und Übergriffe einer der Hauptgründe dafür sind, dass Frauen und junge Mädchen, insbesondere Teenager, aufhören, Schach zu spielen“, heißt es in dem Brief.

Mittlerweile haben ihn über 100 Spielerinnen aus verschiedenen Ländern unterzeichnet. Dazu gehört die US-Amerikanerin Alicia Paans, die dem Tagesspiegel ihre Erlebnisse schilderte. „Seit etwa zwölf Monaten werde ich von einem Mann belästigt, der mindestens 25 Jahre älter ist als ich. Er hat mehrere Male versucht, mich ohne Zustimmung zu küssen und meine Brüste begrapscht“, berichtet sie.