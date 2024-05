„Wir sind Favorit, da müssen wir nicht rumeiern“ Für die Wasserfreunde Spandau 04 sind sechs Titel in fünf Wochen möglich

Titel sammeln die Wasserfreunde Spandau 04 seit Jahrzehnten. Zunächst gewannen lange die Männer vor allem auf nationaler Ebene so ziemlich alles, was es zu gewinnen gab. Daher stammt auch der Spruch: „Jedes Jahr dasselbe, der Meister kommt aus Hakenfelde“.

Seit einigen Jahren sammeln auch die Frauen regelmäßig Trophäen ein. Aber was in den nächsten Wochen möglich ist, ist selbst für die titelverwöhnten Spandauer ungewöhnlich: Im Optimalfall gibt es für den Verein sechs Titel in fünf Wochen. Ein Überblick:

DSV-Pokal, Frauen

Die beiden Teams machen sich gemeinsam mit der Bahn auf den Weg Richtung Duisburg. Im Sportpark Wedau findet die Pokalendrunde bei Frauen und Männern statt. Den Anfang machen am Freitag die Frauen mit ihren Halbfinals, Spandau 04 spielt um 14.30 Uhr gegen Blau-Weiß Bochum. Die Ligabegegnungen in dieser Saison gewannen die Berlinerinnen 20:5 und 30:7.

Endspielgegner wäre Bayer Uerdingen oder der ASC Duisburg. „Die Frauen sind haushoher Favorit auf den Pokalsieg und werden den Titel holen“, sagt Präsident Spandaus Hagen Stamm. Geholt haben sie ihn seit Gründung des Teams 2018 immer.

Die Spielerinnen von Spandau 04 sind im Pokal gefordert. © IMAGO/Lobeca

DSV-Pokal, Männer

Direkt nach den Frauen spielen die Männer der Wasserfreunde (16.30 Uhr). Auch sie dürften in ihrem Halbfinale gegen die White Sharks Hannover keine Probleme haben. Am Sonnabend sind die Endspiele (Frauen 16.30 Uhr, Männer 18.30 Uhr).

Im Normalfall treffen die Wasserfreunde dann mal wieder auf Waspo Hannover. „Im Pokal ist die Chance für Waspo größer, uns zu ärgern, da es nur ein Spiel ist. Aber wir haben die bessere Bank und mehr Breite im Kader“, sagt Stamm. 31-mal hieß der Pokalsieger schon Spandau 04. Allerdings: Seit 2017 triumphierte Waspo sechsmal.

31 Pokalsiege stehen für die Männer von Spandau 04 zu Buche.

Deutsche Meisterschaft, Männer

Aufgrund des tiefer besetzten Kaders sind die Rollen in der Meisterschaftsentscheidung deutlicher verteilt, denn da gibt es im Finale maximal fünf Spiele. „Wir sind Favorit, da müssen wir nicht rumeiern“, sagt Stamm. Im Halbfinale spielt Spandau gegen den OSC Potsdam und Waspo gegen den ASC Duisburg.

Die Endspielserie beginnt am 29. Mai und endet spätestens am 8. Juni. Stamm sieht nur ein Problem: „Wie verkraftet es die Mannschaft, dass durch die vielen Spiele keine Zeit mehr zum Trainieren ist?“ Im April waren es sieben Partien, nun können bis zu zwölf dazukommen, zahlreiche Reisen inklusive.

Deutsche Meisterschaft, Frauen

Auch hier heißt es im Halbfinale Spandau gegen Bochum. In der Endspielserie (ab 1. Juni) könnte der Gegner wieder Uerdingen sein, der Rivale der letzten Jahre. Doch während Spandau früher zwar am Ende stets den Titel holte, aber zwischendurch auch mal Spiele gegen Uerdingen verlor, gab es diesmal in der Liga-Hauptrunde zwei klare Siege.

„Der Abstand ist größer geworden“, sagt Stamm. Das liegt an der internationalen Spielpraxis für Spandau und auch daran, dass die Bedingungen in Berlin mit Abstand am professionellsten sind. Alles andere als die nächste Meisterschaft wäre eine Riesenüberraschung.

Dabei zu sein, ist für uns schon wie ein Titelgewinn. Hagen Stamm, Präsident der Wasserfreunde Spandau 04, über das Final Four im Euro Cup

Euro Cup, Männer

Erstmals seit knapp 30 Jahren steht Spandau im Final Four eines Europapokals, im Halbfinale geht es gegen VK Primorje Rijeka. Topfavorit ist Jug Dubrovnik (beide Kroatien), das gegen CN Sabadell (Spanien) spielt. Die Veranstaltung am 17./18. Mai hätte Spandau gern ausgerichtet. Doch gegen Rijeka hatte der Klub keine Chance. „Die Stadt ist wasserballverrückt. Da entscheidet der Bürgermeister so etwas innerhalb von fünf Minuten“, sagt Hagen Stamm.

Die Vorfreude ist trotzdem riesig: „Dabei zu sein, ist für uns schon wie ein Titelgewinn. Und gegen Rijeka haben wir auch in deren Halle eine Chance.“

Donau-Liga, Frauen

Im vorigen Jahr hatten Spandaus Frauen bei diesem internationalen Turnier mit mehreren Vorrunden und einer Endrunde den vierten Platz belegt. Das Fazit lautete, viel gelernt und viel Spaß gehabt. „Diesmal ist der Titel möglich“, sagt Hagen Stamm.

Bisher haben die Berlinerinnen alle sieben Spiele gewonnen und stellen mit Emmerson Houghton die beste Torschützin (23 Treffer), das Finalturnier findet vor Pfingsten in Novi Sad (Serbien) statt.