Wir verlosen Karten für den Pfostenbruch Fredi Bobic schwärmt vom EM-Kabarett

Bislang ist das satirische WM-Spektakel in den Stachelschweinen im Europacenter wirklich eines. Lassen Sie sich nicht irritieren, Sie finden Frank Lüdecke und Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch am Montag wieder in den Stachelschweinen und nicht in den „Wühlmäusen“, das ist uns im Checkpoint vom Montag kurz mal was verrutscht.

Am Montagabend (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) dreht sich einiges um das Spiel Österreich gegen Frankreich (21 Uhr). Für den Abend verlosen wir noch 3 mal 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis 14 Uhr an: sport@tagesspiegel.de, Stichworte „Stachelschweine am Montag“. Wer mit Reporterlegende (so legendig gibt er sich bislang gar nicht, eher lustig) 15 Minuten lang das Spiel kommentieren möchte, hat auch noch die Chance dazu. Ein Platz ist noch frei, den verlosen wir hiermit auch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zu Gast sind am Montag auf der Bühne bei Tagesspiegel-Kolumnist Frank Lüdecke der Berliner Schauspieler Christoph Jungmann und Fernsehmann Andreas Witte.