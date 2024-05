„Wir wollen den sofortigen Wiederaufstieg“ Der Berliner AK plant nach dem Abstieg bereits den Neuanfang

Als Burak Isikdaglioglu am Sonntagnachmittag gefragt wurde, wie es ihm geht, kam die Antwort unerwartet. „Eigentlich gut“, sagte er. Und das, obwohl sein Verein, der Berliner AK, wenige Minuten zuvor haushoch mit 0:5 gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig verloren hatte und daher von der Regionalliga Nordost in die Oberliga absteigt.

Doch der Fokus des zweiten Vorsitzenden lag an diesem Tag nicht auf der ersten Männermannschaft, sondern auf der U19-Mannschaft, die am Tag zuvor die zweite Mannschaft des FC Energie Cottbus geschlagen hatte (2:0) und nun gute Chancen auf den Wiederaufstieg in die Junioren-Bundesliga hat. „Dass unsere erste Herrenmannschaft absteigt, war abzusehen“, sagte Isikdaglioglu. „Aber das Spiel unserer U19 war sehr wichtig. Daher haben wir trotzdem gute Laune.“

Tatsächlich hatte der Verein aus Moabit im vergangenen Sommer einen großen Umbruch zu verkraften: Erst hörte Präsident Ebubekir Han auf. Dann zog sich auch noch Vater Mehmet Ali Han zurück, der Ehrenpräsident und wichtigster Förderer des Vereins war. Dem BAK stand plötzlich nur noch ein Drittel des vorherigen Etats zur Verfügung. Überdies verkündeten 20 Spieler ihren Abschied.

„Mit dem Mini-Etat war es unmöglich, die Regionalliga zu halten“, resümiert Isikdaglioglu. „Wir sind keine großen finanziellen Risiken eingegangen und haben nur das ausgegeben, das uns zur Verfügung stand.“

Der Fokus liegt auf der Nachwuchsarbeit

Das liegt auch an der großen Jugendabteilung des Vereins, deren Strukturen unbedingt aufrechterhalten werden sollten. „Wir haben nur bei den ersten Herren gespart“, sagt Isikdaglioglu. Im Nachwuchsbereich hingegen wurde an der Ausbildung junger Talente festgehalten.

Wir wollen Berliner Jungs im Herrenbereich ausbilden und ihnen eine Perspektive geben. Burak Isikdaglioglu, zweiter Vorsitzender

„Gerade A-Jugendspieler haben im Herrenbereich häufig keine Perspektive. Viele talentierte Spieler hören mit dem Fußball auf, weil Vereine mit Jugendlichen nicht arbeiten wollen. Sie wollen lieber fertige Spieler haben“, so Isikdaglioglu. „Wir gehen einen anderen Weg. Wir wollen Berliner Jungs im Herrenbereich ausbilden und ihnen eine Perspektive geben.“

Für die Liga wiegt der Verlust schwer: Bereits im Jahr 2011 stieg der BAK in die vierte Liga auf, damals noch in die Regionalliga Nord. Seit 2012 spielt der BAK in der Regionalliga Nordost, die zu diesem Zeitpunkt ins Leben gerufen wurde - länger als jedes andere aktuelle Regionalliga-Mitglied. Auch die ewige Tabelle führt der Verein an.

Volkan Uluc bleibt Cheftrainer in Moabit. © imago/Picture Point/IMAGO/Gabor Krieg

„Wir haben viel Trost bekommen. Die anderen Vereine sind immer gern in unser schönes Stadion gekommen“, sagt Isikdaglioglu. „Der BAK wird vielen Fans fehlen. Gerade als Anführer der ewigen Tabelle tut der Abstieg extrem weh. Trotzdem sind wir nicht traurig, denn es ging um die Existenz des Vereins. Der würdevolle Abstieg ist uns so gelungen, wie wir uns das gewünscht haben.“

Cheftrainer Uluc wurde bereits verlängert

Dass der Verein relativ gelassen auf den Abstieg reagiert, dürfte zum einen damit zusammenhängen, dass er sich schon länger mental darauf vorbereiten konnte. Zum anderen hat er bereits die nächste Saison fest im Blick: „Wir wollen definitiv den sofortigen Wiederaufstieg. Das muss unser Anspruch sein“, sagt Isikdaglioglu. Mittlerweile habe er auch mehrere Sponsoren gefunden und sei nicht mehr von einem großen Geldgeber abhängig.

Der Vertrag von Cheftrainer Volkan Uluc wurde vorzeitig verlängert, ein größerer Kaderumbruch ist nicht geplant. „Es wird sich nichts ändern, außer der Liga-Zugehörigkeit. Die Oberliga ist eine große Chance, sich zu rehabilitieren und in den nächsten ein bis zwei Jahren gestärkt zurückzukehren“, meint Isikdaglioglu.

Wie das aussehen kann, hat die U19-Mannschaft gezeigt: Die stieg im vergangenen Jahr aus der Bundesliga ab, fand aber in dieser Saison schnell zurück in die Erfolgsspur. Nach dem Sieg gegen Cottbus am vergangenen Wochenende hat sie drei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Die Zeichen stehen auf Wiederaufstieg und daran will sich die erste Mannschaft nach dem Sommer ein Beispiel nehmen.