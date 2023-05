„Wirtschaftlich elementar“ Darum ist die Champions League für die Füchse Berlin so wichtig

Es war die Reaktion, die sich die Füchse Berlin erhofft hatten. Doch während das Publikum am Sonntag den 37:33-Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt frenetisch feierte, war die Freude bei den Verantwortlichen etwas getrübt. „Das war das Minimum an Anstand, heute so aufzutreten“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning. „Ich will nicht unter den Tisch kehren, was am Mittwoch passiert ist. Und ich will auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass uns so etwas passiert“, kritisierte der 55-Jährige in Bezug auf die schmerzhafte 28:32-Niederlage beim TVB Stuttgart und die vorangegangenen Ausrutscher in Schaffhausen und Minden.