Wolfgang Sandhowe vor dem Berliner Pokalfinale „Ich bin noch die alte Schule, aber ich habe mich verändert“

Herr Sandhowe, am Wochenende steht in Berlin das Pokalfinale Ihres Teams TuS Makkabi gegen Sparta Lichtenberg an. Wie ist die Stimmung?

In der Mannschaft ist eine gewisse Spannung, das spüre ich auch beim Training. Wir waren schon mal lockerer. Man sieht, dass die Mannschaft dem Event entgegenfiebert.