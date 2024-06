Zerrieben zwischen Fußball und Olympia Die Leichtathletik-EM verkommt zu schnödem Beiwerk

Der Fußball führt uns dieser Tage vor Augen, mit wie viel Bedeutung zwei Buchstaben aufgeladen werden können: EM. Ein sportliches Ereignis der Superlative, bei dem schon Wochen vorher als roter Teppich ein grüner Kunstrasen ausgerollt wird.

Die Kaderverkündung wird zum Medienspektakel. Es kochen Debatten darüber hoch, ob öffentlich-rechtliche Berichterstattung uns an weitverbreiteten Rassismus erinnern darf – oder ob die Vorfreude auf das sportliche Großereignis heilig ist. Kurzum: EM in aller Munde, EM in allen Köpfen.

Ganz anders die Leichtathletik-EM, die – bekommt das überhaupt jemand mit? – am Freitag in Rom beginnt. Diese Europameisterschaft geht gerade nämlich doppelt unter.

Einmal steht sie völlig im Schatten der Fußballer, die dieser Tage so gut wie alle Schlagzeilen für sich reklamieren. Durch die zeitliche Nähe zur Fußball-EM im eigenen Land verkommen die Leichtathlet:innen bedauerlicherweise zu einer Art „Vorband“, während das ganze Land ungeduldig auf den Main Act wartet.

Dass Fußball medial so gut wie alle anderen Sportarten übertönt, ist schade, aber nichts Neues – und nur einer der Gründe, warum die EM in Rom zu schnödem Beiwerk verkommt.

Perfekt macht den Genickbruch ein anderes Event: die Olympischen Sommerspiele Ende Juli. Anstatt ein eigenständiger Spitzenwettkampf zu sein, dient Rom den meisten Athlet:innen deshalb bestenfalls als Generalprobe für Olympia; als willkommener Praxistest für Paris.

Eine Europameisterschaft verdient Tamtam

Die EM in Rom wird zwischen Fußball-Fieber und Olympia-Glanz zerrieben. Eine Europameisterschaft verdient Tamtam, verdient Pauken und Trompeten – und verdient, dass sie sportlicher Höhepunkt des Jahres für die teilnehmenden Athleten ist.

Bessere Zeiten: Bei der Leichtathletik-EM 2022 in München feiern sich die deutschen Staffelläuferinnen über 4x100 Meter. © Imago/Sven Simon

So wie die Leichtathletik-EM in München vor zwei Jahren es war, als gefühlt ganz Deutschland in Richtung Olympiastadion schaute – und gemeinsam mit Gina Lückenkemper und all den anderen jubelte.

Dieser kollektive Jubel wird dieses Jahr ausbleiben. Schade! Eine Entwertung, wie sie gerade in Rom geschieht, eine Degradierung zum Beiwerk, hat die Leichtathletik-Europameisterschaft eigentlich nicht verdient.