Zum Saisonstart in der NFL American Football – eine deutsche Erfolgsgeschichte

Das Ei fliegt wieder. Und in Deutschland scheint die Begeisterung für die NFL keine Grenzen zu kennen. Was insbesondere auch deswegen bemerkenswert ist, weil American Football hierzulande keine wirkliche Basis hat. Rund 500 Vereine gibt es mit etwas mehr als 70.000 Mitgliedern. Zum Vergleich: Das entspricht etwa der Zahl an Menschen, die in Deutschland organisiert dem Kegelsport nachgehen.

Und doch ist Football die Trendsportart schlechthin. Wobei das Spiel dabei vor allem auf der heimischen Couch „betrieben“ wird. Womit wir wieder bei der NFL wären. Die US-Profiliga hat gerade bei den Jüngeren zuletzt gewaltig an Popularität gewonnen, eine Entwicklung, die nicht einmal Deutschlands wohl bester Profi so hat kommen sehen. „Der Boom ist richtig gewachsen“, formulierte es Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions in der „Sportbild“ gleichermaßen zutreffend wie hölzern.

In München findet im November ein reguläres NFL-Saisonspiel statt

Auch die NFL hat das gemerkt und so wird im November erstmals überhaupt ein reguläres Ligaspiel in Deutschland ausgetragen. Für das Duell Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in München im November geht die Kartennachfrage schon Monate vor dem Termin weit über die Stadionkapazität hinaus.

Dabei könnte die Begeisterung sogar noch größer werden, ab der Saison 2023/24 wird RTL die Spiele im deutschen Free-TV live zeigen. Und damit das fortsetzen, was Pro Sieben (Maxx) vor ein paar Jahren angestoßen hat. Dass es inzwischen überhaupt einen Wettbewerb um die NFL-Übertragungsrechte gibt, zeigt schon, was sich in Sachen Football in Deutschland getan hat.

In der Nacht zu Freitag beginnt nun erst einmal die Saison 2022/23 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Los Angeles Rams und den Buffalo Bills. Beide Teams zählen zu den Favoriten auf den Sieg im Super Bowl, genauso wie mindestens eine Handvoll anderer Mannschaften. Die Spielzeit verspricht Spannung und Abwechslung gleichermaßen.

Etwas, das so mancher Sportfan in der heimischen Fußball-Bundesliga schon seit längerem vermisst. Und was ein Grund dafür sein mag, warum ein fliegendes Ei in den USA auch in Deutschland vermehrt zu Herzrasen führt.

