Zwischen Buhrufen und Lobeshymnen Southgate und Bellingham spalten die englischen Fans

Natürlich war Gareth Southgate vor dem Spiel das heiß diskutierte Thema unter den englischen Fans. In der Straßenbahn Richtung der Arena AufSchalke debattierten die Anhänger der englischen Fußball-Nationalmannschaft lautstark miteinander, ob Trainer Southgate noch der richtige Mann an der Seitenlinie ist, um der Nation den ersehnten Titel bei einer Europameisterschaft zu holen.

Der Großteil sprach sich gegen den 53-Jährigen aus. Im Stadion gab es vor dem Spiel sogar Pfiffe und Buhrufe gegen ihn.

Es ist oftmals sehr schwierig, weil ein sehr hoher Druck ausgeübt wird. Jude Bellingham, englischer Nationalspieler

Im Achtelfinale gegen die Slowakei setzte sich die schwache Leistung der Engländer bei dieser EM fort. Trotz eines Kaders mit Weltklassespielern war der Auftritt bieder. Es wurden kaum Chancen herausgespielt, das Tempo fehlte und insgesamt herrschte wieder einmal zu viel Passivität.

„Southgate you’re the one“

Dass England am Ende dank der Tore von Jude Bellingham und Harry Kane in der Verlängerung den Rückstand drehte und 2:1 gewann, war lange nicht abzusehen gewesen.

Und trotzdem war Gareth Southgate plötzlich wieder hoch im Kurs bei den englischen Fans. Auf dem Rückweg schallte es „Southgate you're the one – you still turn me on, football's coming home again”, durch die Straßenbahn.

Das Momentum im Fußball kann sich eben nicht nur auf dem Platz schnell ändern. Wenngleich in Gelsenkirchen immer wieder dazwischengerufen wurde, dass Southgate doch lieber das Weite suchen solle.

In einer Sache waren sich die Fans der Three Lions aber einig. Nicht nur einmal wurde der Beatles-Klassiker „Hey Jude“ angestimmt, um dem englischen Goldjungen Bellingham zu huldigen.

Wieder einmal hatte der 21-Jährige England gerettet und diesmal sogar im Turnier gehalten mit seinem herausragenden Fallrückzieher zum 1:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Dabei zeigte auch Jude Bellingham am Sonntagabend insgesamt einen schwachen Auftritt und fiel nicht nur einmal mit Unsportlichkeiten und Allüren auf.

Gareth Southgate, hier mit Starstürmer Harry Kane, war die Erleichterung nach dem Sieg gegen die Slowakei anzumerken. © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bereits in der zehnten Minute winkte er gegenüber seinen Mitspielern ab, mehrmals ließ er sich bei Fouls theatralisch fallen und sein Ausruf „Who else?“ (Wer sonst?) gepaart mit einer abfälligen Geste Richtung slowakischer Bank nach dem Ausgleichstreffer war der Höhepunkt seiner Darbietung.

Zuweilen scheint es so, als sei auch Bellingham Teil des englischen Problems bei dieser EM. „Für England zu spielen, sollte eine der stolzesten Sachen sein in der Karriere eines Fußballspielers. Aber es ist oftmals sehr schwierig, weil eben ein sehr hoher Druck ausgeübt wird“, sagte Bellingham, der zum Spieler des Spiels gewählt worden war.

Immer wieder fiel bei ihm im Zusammenhang mit der englischen Berichterstattung das Wort „Blödsinn“.

Auch die Fans würden laut Bellingham extrem viel erwarten von der englischen Mannschaft. Doch bei ihnen scheint sich der englische Nationalspieler höchster Beliebtheit zu erfreuen. Bleibt nur die Frage, wie lange das noch der Fall ist.