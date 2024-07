Zwischen Tradition und Fortschritt Weniger Dogmatismus täte auch Wimbledon gut!

Immer, wie nie zuvor. So lautet das Motto von Wimbledon in diesem Jahr. Es zeigt den Spagat, den das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt leisten muss: Einerseits sollen die Traditionen der vergangenen 147 Jahre aufrechterhalten und zelebriert werden. Andererseits soll Raum für Neues, Platz für Veränderung geschaffen werden. Doch genau damit tun die Veranstalter sich ein ums andere Mal schwer.

Fortschritt entsteht auf dem heiligen Rasen meist schleppend und auf Druck von außen. Das zeigte sich 2007, als Wimbledon - als letztes der Grand-Slam-Turniere – das gleiche Preisgeld für Frauen und Männer einführte, nachdem Venus Williams das in einem offenen Brief gefordert hatte.

Und es zeigte sich, als die Anreden „Miss“ und „Mrs“ im Jahr 2018 abgeschafft und Spielerinnen stattdessen – genau wie die Männer mit ihrem Namen angesprochen wurden. Lange wurden verheiratete Spielerinnen sogar mit dem Vornamen ihres Ehemanns geführt, so stand etwa Chris Evert 1981 als Mrs John Michael Lloyd in der offiziellen Siegerliste.

Blütenweiße Kleider bleiben Pflicht

In mancherlei Hinsicht verweigern die Veranstalter sich grundlegenden Veränderungen aber gänzlich. Etwa, wenn es um den Dresscode geht. Während die Stars bei den U.S. Open häufig in bunten, auffälligen Outfits antreten, ist Weiß in Wimbledon Gesetz – sehr zum Leid der Spielerinnen, die immer wieder Sorge bezüglich ihrer Menstruation äußerten. Mittlerweile sind zumindest farbige Unterhosen erlaubt, doch blütenweiße Kleider bleiben Pflicht.

Ballkinder haben bei so prestigeträchtigen Turnieren viel zu tun. © IMAGO/Offside Sports Photography

Ein ähnlich dogmatisches Verhalten legen die Veranstalter an den Tag, wenn es um die Ballkinder geht. Während bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren längst die geschlechtsneutralen Begriffe „Ball Crew“ und „Ballkinder“ genutzt werden, hält Wimbledon an der strikten Einteilung in „Ballmädchen“ und „Balljungen“ fest.

Wie der „Guardian“ berichtete, sei der „All England Club“ stolz darauf, „die besten Ballmädchen und Balljungen der Branche“ zu haben und wolle an der Bezeichnung nichts ändern.

Nun kann man argumentieren, dass dies lediglich eine Formulierungsfrage sei. Aber warum entscheidet man sich für eine exkludierende Formulierung, wenn man stattdessen einen Begriff wählen könnte, der alle mit einschließt und obendrauf keine Stereotype befördert? Damit würde niemandem etwas weggenommen, im Gegenteil: Man würde lediglich Raum für Neues, Platz für Veränderung schaffen. Und das ist doch schließlich das Motto des Turniers.