Strampeln für Strom Die Krise erlaubt uns, kreativ zu werden

Es wird frisch draußen. Morgens ohne Pullover ist nicht mehr. Mit den fallenden Temperaturen wachsen die Sorgen. Wie können wir langfristig Energie sparen? Wie kommen wir kurzfristig gut durch den Winter? Weniger heizen, kürzer duschen, klar, machen wir eh. Wird aber nicht reichen. Höchste Zeit also, kreativ zu werden. Wenn Recycling bei der Müllreduktion hilft, warum nicht auch in Sachen Energie. Wiederverwerten wir uns selbst!

Rund 10 000 Fitnessstudios soll es laut Statistik in Deutschland geben, allein in Berlin sind es mehrere hundert. Noch 2019 waren knapp zwölf Millionen Bundesbürger Mitglieder in einem Studio, 2021, noch mitten in der Pandemie, waren es immerhin neun Millionen. Etwa fünf Millionen gaben in einer Umfrage an, mehrmals wöchentlich zu trainieren.

Wo geht sie hin, die Energie all dieser Menschen? Halten wir sie fest, indem wir Crosstrainer und Ergometer so modifizieren, dass sie Strom produzieren, statt ihn zu verbrauchen. Kann nicht so schwer sein, gibt es ja längst.

Fangen wir unsere Wärme ein!

In Sacramento, USA, deckt ein Fitnessstudio seit ein paar Jahren seinen Stromverbrauch durch radelnde Mitglieder. Pro Stunde kann eine Person etwa 150 Wattstunden erstrampeln. Das ist zu wenig, um den riesigen Strombedarf eines verwöhnten westlichen Haushalts zu decken. Dafür säße ein gesunder Mensch wohl den ganzen Tag auf einem Heimtrainer. Aber es reichte absolut, um ein Handy zu laden.

Nie wäre die Motivation, in diesem Winter auf jeden Fall Sport zu machen, größer, als wenn klar wäre, es ist für einen guten Zweck. Und zwar für den einzigen, der uns interessieren sollte: unsere Zukunft.

Ach, wir Menschenkörper sind vielfach gut zu gebrauchen. Die Wärme, die wir achtlos in die Straßen dieser Stadt abgeben – fangen wir sie doch ein.

Die wiederauflebende Berliner Clubkultur, die sich bereits im Rahmen des Projekts Clubtopia um ein ökologischeres Feiern bemüht, könnte nach der Pandemie ihre absolute Unentbehrlichkeit beweisen: Indem etwa bei Konzerten die Körperwärme der Gäste gespeichert und zum Heizen – und Kühlen – des Gebäudes genutzt wird.

Im Veranstaltungsort SWG3 im schottischen Glasgow wird das seit einiger Weile schon probiert und es scheint zu funktionieren. Angeblich konnten so bis zu 70 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. Erinnerung: Berlin will bis 2045 klimaneutral werden.

Keine Zeit also, die Kraft der Tanzenden verpuffen zu lassen. In Rotterdam verwertet sie ein Club mittels speziell designter Bodenplatten. Die geben bei jeder Bewegung leicht nach und verwandeln die frei gewordene Energie in Strom. Der sorgt wiederum dafür, dass Lichter leuchten und der DJ am Pult arbeiten kann. Kondenswasser, das sich dank der schwitzenden Party-People sammelt, wird im Club für die Toilettenspülung verwendet. Geht alles.

Wer ganz klein anfangen will, kann statt des Aufzugs mal die Treppen nehmen. Spart auch Strom. Dass selbst das bloße Gehen in Turnschuhen im Land der Schrittzähl-App-Nutzer zur Stromerzeugung dienen könnte, hat sich bislang noch nicht durchgesetzt. Prototypen der Schuhe waren offenbar zu schwer, alles umständlich, teuer. Aber wir sind doch Start-up-City. Berlin, da geht noch was.

