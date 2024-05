Streaming-Tipps Wenn die KI zuhause verrückt spielt

1 Mordnacht (ZDF Mediathek)

Kommissarin Winter (Rosalie Thomass, Mi.) hat Gabriel (Maximilian Brückner, re.) und seine Frau Anna (Claudia Kottal) genau im Blick. © ARD Degeto/Boris Laewen

Für Krimis ist die Tätersuche absolut grundlegend. Es gibt eine Straftat, meist Mord. Es gibt Verdächtige, meist mehrere. Es gibt Ermittler, meist zwei. Zusammen sorgt das für Spannung bis zur 89. Minute. Der Krimi „Mordnacht“ (ARD Mediathek) fällt somit schon deshalb aus dem Derrick-Raster, weil der Mörder nach einer Viertelstunde festzustehen scheint.

Nachdem Gabriel Panski in Hamburgs Speckgürtel zurückgezogen ist, hat er den Immobilienhai Butz offenbar nicht nur getötet, sondern gekreuzigt. Dafür spricht sein Filmriss, reichlich Blut am Hemd, ein Handyvideo und besonders plausibel: alle Nachbarn, die den abtrünnigen Sohn ausgegrenzt hatten, feiern ihn nun dafür, einen Mann beseitigt zu haben, der das beschauliche Heiterdorf aufkaufen wollte.

Auch Kommissarin Winter ist sich da sicher und steuert stets sarkastisch aufs naheliegende Finale zu. Wie im Kammerspiel „8 Zeugen“ aber bleibt Janosch Kosacks Buch ergebnisoffen, was „Tatort“-Regisseurin Friederike Jehn gut in Szene setzt. Denn natürlich ist wenig, wie es scheint. Nicht mal jene Klischees, die gern ausgewalzt werden, sobald Stadt und Land kollidieren. Das Dorf ist daher nicht halb so stereotyp wie der Name und die Umgebung eher öde als idyllisch.

Maximilian Brückner spielt den Paria in Panik knapp unterm „Hindafing“-Level, während sich Rosalie Thomass‘ ebenso kompetenter wie arroganter City-Cop an Christoph Maria Herbsts „Kreutzer“ orientiert. All dies macht „Mordnacht“ keinesfalls zur Krönung schwarzen Humors deutscher Sprache. Dennoch ist der Film drei, viermal unterhaltsamer als einst Schmunzelkrimis im Ersten. Da verzeiht man sogar den plumpen Showdown…(JF)

2 Die Zweiflers (ARD Mediathek)

Symcha (Mike Burstyn, 2. v. re.) besucht mit seinem Enkel Samuel (Aaron Altaras, li.) die Synagoge. © ARD Degeto/HR/Turbokultur/Philli

Das fängt ja gut an. „Die Zweiflers“ haben noch vor ihrer ersten Ausstrahlung (ARD-Mediathek, 3. Mai, ARD, 10. Mai, 22 Uhr 20) beim Cannes International Series Festival den Preis als beste Serie gewonnen. Was Creator und Showrunner David Hadda in sechs Folgen ausbreitet, ist ein Mikrokosmos jüdischen Familienlebens in Frankfurt am Main. Patriach Symcha Zweifler (Mike Burstyn) hat mit seiner Frau Lilka (Eleanor Reissa) und nicht immer legalen Mitteln ein Delikatessen-Imperium aufgebaut. Jetzt will Symcha verkaufen, was die Familienmitglieder in einen Fragen- und Irritationssog aus Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigen reist.

Ein Strang thematisiert die Beziehung von Enkel Samuel (Aaron Altaras) und der aus der Karibik stammenden Köchin Saba (Saffron Coomber). Samuel ist hin und her gerissen zwischen der Liebe zu Saba und den Erwartungen der Familie wie der, dass der Sohn unbedingt beschnitten werden muss. Und schon navigiert die sechsteilige Serie durch das Drei-Generationen-Gespinst aus traditionellen Initiationsriten und notwendigen Veränderungen, aus eingeübten Verdrängungen und überkommenen Konflikten, aus festgefügten Anforderungen und individuellen Lebensentwürfen.

Die Dramedy „Die Zweiflers“, von den Regisseurinnen Anja Marquardt und Clara Zoe My-Linh von Arnim mit einiger Tragik und viel gescheitem Humor erzählt, taucht tief ein in die Aspekte und in die Ambivalenz jüdischen Lebens in Deutschland. Das international gecastete Ensemble, darunter auch Ute Lemper, Sunnyi Melles und Martin Wuttke, will weniger exemplarische Menschen vorführen als menschliche Figuren zeigen. Sie liefern Fragen, auf die der Zuschauer seine eigenen Antworten finden muss. (jbh)

3 Geheimdiplomat Bundeskanzler (Arte Mediathek)

Bundeskanzler Kohl im Gespräch auf dem Weimarer Marktplatz. © © Eastblockworld.com

In Kürze beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Im Mai 1988, als Helmut Kohl durch die DDR reiste, war das ähnlich. Wer wohl die WM gewinnen würde, fragte der damalige Kanzler Passanten in Weimar. „Deutschland!“ antworteten sie – und nicht etwa die „BRD“. Die Begeisterung, die Kohl abseits des diplomatischen Protokolls entgegenschlug, zeigte ihm, was man bislang nicht wusste: Nach 40 Jahren Trennung gab es noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Ost und West.

Wie aber konnte sich der westdeutsche Staatschef seinerzeit unbemerkt von der allgegenwärtigen Stasi unter das einfache Volk mischen? Davon erzählt die vergnügliche Dokumentation von Claus Räfle „Geheimdiplomat Kanzler. Wie Helmut Kohl die Stasi narrte“ (Arte Mediathek). Der Grimme-Preisträger erinnert an jenen Staatsbesuch, bei dem Erich Honecker 1987 in Bonn mit militärischen Ehren empfangen wurde. Der dabei vereinbarte Gegenbesuch stellte Kohl vor ein Problem: Wie konnte er nach Ostdeutschland reisen, ohne die SED-Diktatur offiziell aufzuwerten – und gleichzeitig Honecker nicht zu brüskieren?

Diese Mission Impossible gelang Kohl dank einem diplomatischen Geniestreich. Mit kleiner Entourage und ohne Pressebegleitung reiste er ein – ohne die DDR-Führung über seine touristischen Ausflüge nach Gotha, Weimar und Dresden genau zu informieren. Während der Kanzler entspannt mit DDR-Bürgern parlierte, bekam die Armada der Stasi-Agenten kollektive Schnappatmung. Wie euphorisch der Klassenfeind aufgenommen wurde, konnten die Spitzel Honecker nicht melden: Sie hätten ihre Unfähigkeit eingestehen müssen. Die humorvolle Dokumentation über eine Fußnote deutsch-deutscher Geschichte führt vor Augen, wie ohnmächtig die ein Jahr später zusammenbrechende DDR bereits war. (rie)

4 Unsichtbarer Angreifer (ZDF Mediathek)

Lukas alias Challuke (Casper von Bülow) bricht in das Haus der Turguts ein, um Emma zu erschrecken und seine Follower mit einer neuen Mutprobe zu begeistern. © ZDF und HARDY BRACKMANN

Harmonie am Frühstückstisch: Im handelsüblichen Familiendrama nimmt sie selten ein gutes Ende. Kurz, nachdem ihr Smart Home Emma und Amir sanft aus dem Schlaf geschmeichelt hat, ist die Stimmung zwar selbst bei Teeny-Sohn Malik top. Aber dass alle auf Touchscreens starren, wo unablässig Termine aufpoppen, legt gleich zu Beginn des ZDF-Thrillers „Unsichtbarer Angreifer“ (ZDF Mediathek ab 4.5.) nahe, um wen es sich dabei handelt.

Es ist jene KI, die das Leben eigentlich erleichtern soll. Bei den Turguts aber stürzt sie es eher ins Chaos. Der angeblich kluge Kühlschrank ordert zentnerweise Kaffee, das angeblich kluge Überwachungssystem meldet unsichtbaren Besuch, die angeblich kluge Therapie-App cancelt Emmas Patienten. Von wegen Künstliche Intelligenz – hier treibt sie ein kleinfamiliäres Vorstadtidyll ins Verderben. Horror!

Oder war das ohnehin brüchig? Genau das lässt Regisseurin Martina Plura nach Willi Kubicas Buch fast 90 Minuten smarter als jede KI in der Schwebe von Fortschrittseuphorie und -angst. Der Frage also, wie viel Kontrollverlust allgegenwärtige Algorithmen so mit sich bringen. Am Ende kollabiert dieser moralphilosophische Ansatz zwar ein wenig im fiktionalen Zwang, noch emotionales Drama draufzusatteln.

Aber das Ensemble – allen voran Emily Cox als techniksüchtige Psychologin, Denis Moschitto als technikmüder Gatte und Golo Eulers IT-Entwickler Georg dazwischen – spielt dieses Dilemma der Multioptionsgesellschaft (mehr Unabhängigkeit durch weniger Einfluss) kollektiv herausragend. Einzige Ausnahme: eine Computerstimme namens Samira, die jeden, absolut jeden Befehl laut kommentiert. Der wahre Horror für häusliche Harmonie! (JF)