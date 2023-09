Tag der Baukultur Neun Veranstaltungen in Potsdam geplant

Die Baukulturinitiative Brandenburg ruft an diesem Wochenende (23./24.9.) zum ersten Mal zum Tag der Baukultur auf. Über 100 Veranstaltungen sollen dabei im ganzen Bundesland stattfinden. In Potsdam allein wird es neun Veranstaltungen geben.

Dazu zählen unter anderem die einstündigen Führungen durch die Lange Brücke. Diese gibt es an der Anlegestation 7 des Potsdamer Wassertaxis „Hauptbahnhof“ am Samstag von 10 bis 16 Uhr in fachkundiger Begleitung. Pro Führung können maximal 20 Personen mitkommen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Baustelle des ProtoPotsdams am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Das Bauhaus Erde, ein globales Netzwerk für regeneratives Bauen, baut gegenüber des Rechenzentrums in der Dortustraße, Ecke Spornstraße ein temporäres Testlabor für nachhaltige Baupraxis mit biobasierten und wiederverwendbaren Materialien. Vor Ort wird es auch die Möglichkeit geben, das verantwortliche Team kennenzulernen und eine Ausstellung zu den Schwerpunktthemen des Bauvorhabens zu besichtigen.

Das vollständige Programm und Informationen gibt es unter „http://www.baukultur-brandenburg.de/programm-tag-der-baukultur-2023/“.