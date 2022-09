Tagesspiegel-Relaunch Mehr Übersichtlichkeit, modernes Design

Der Tagesspiegel hat seine digitalen Angebote völlig neu aufgesetzt. Im Zentrum steht dabei tagesspiegel.de. Damit macht das Leitmedium aus der Hauptstadt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer nationalen Medienmarke.

Mit durchschnittlich über 100 Millionen Seitenaufrufen im Monat gehört tagesspiegel.de zu den reichweitenstärksten Newsportalen in Deutschland. Die bundesweite Popularität des Onlineangebots belegen auch die zu mehr als 80 Prozent überregionalen Nutzer. Die Überarbeitung des neuen Onlineportals ist Teil eines neuen Markenauftritts und wurde redaktionell federführend von der Chefredaktion um Christian Tretbar und Lorenz Maroldt sowie dem Head of Visual Thomas Weyres verantwortet und von einem engagierten Tagesspiegel-Team inhouse umgesetzt.

„Ziel des Relaunches von tagesspiegel.de war es, mehr Übersichtlichkeit auf die Seite zu bringen, ein modernes Design für alle Endgeräte zu entwickeln und die Möglichkeit zu schaffen, Themen stärker zu gewichten und zu unterscheiden. Gleichzeitig haben wir konsequent aufgeräumt und uns von wenig genutzten Komponenten getrennt”, sagen die beiden Tagesspiegel-Chefredakteure Christian Tretbar und Lorenz Maroldt. „Der Relaunch ist zudem ein wichtiger Schritt zur Erneuerung der gesamten Marke.”

„Nun greifen Form und Inhalte noch besser ineinander und bieten den Leserinnen und Lesern ein starkes Newsportal mit gut lesbaren Texten sowie ansprechenden und vertiefenden visuellen Elementen“, sagt der für Design und User Experience verantwortliche Thomas Weyres. „Die Nutzer profitieren von einer wesentlich klareren Unterscheidung von Meinungstexten, nachrichtlichen Inhalten und Werbung.”

Ein zentrales neues Feature ist die Verfügbarkeit der Kommentarfunktion auf allen Plattformen inklusive der ebenfalls überarbeiteten App. Christian Tretbar und Lorenz Maroldt: „Wir haben ein breites Themenspektrum, über das unsere Leserinnen und Leser diskutieren können – und nicht nur wenige ausgewählte Artikel am Tag.“ Neben einer ausgebauten Kommentarfunktion bekommen auch die datenjournalistischen Projekte des Tagesspiegels mehr direkte Sichtbarkeit auf der Startseite.

Mit dem Relaunch werden auch die technischen Grundlagen und Workflows der Redaktion modernisiert, denn künftig produzieren die Redakteurinnen und Redakteure ihre Inhalte in einem einzigen Editor – für Print wie für Online. „Das ist für uns der Einstieg in die Produktion unserer Inhalte aus einem System”, sagen die beiden Chefredakteure.

Zusammen mit der Chefredaktion hat der für Digitalthemen zuständige Tagesspiegel-Geschäftsführer Gabriel Grabner den Relaunch vor allem auf der technischen Seite verantwortet und geführt. „Mit dem umfangreichen Relaunch ist es uns gelungen, die Anzahl der Systeme erheblich zu reduzieren. Die Einführung der neuen Content-Publishing-Plattform CUE ermöglicht der Redaktion dank des Unified Editors eine sehr hohe Flexibilität und schafft so mehr Freiraum für die Erstellung von hochwertigem Content”, so Gabriel Grabner.

Für Werbekunden bedeutet der Relaunch des Onlineportals tagesspiegel.de zugleich vielfältige Chancen, sich und ihre Marken zu positionieren. „Durch die zusätzliche redaktionelle Breite und Tiefe gewinnen unsere Werbekunden neue Platzierungsmöglichkeiten, eine verbesserte Ansprache von hochwertigen Zielgruppen und mehr Reichweite. Somit stärkt der Tagesspiegel seine Position im nationalen Markt der werberelevanten Nachrichtenseiten“, sagt die für Vermarktung verantwortliche Tagesspiegel-Geschäftsführerin Ulrike Teschke.

Das stetig wachsende Portfolio auch optisch schlüssig darzustellen, war eine weitere Herausforderung für die Verantwortlichen. Deshalb wurde unter der Leitung von Thomas Weyres ein neuer Markenauftritt entwickelt. Dazu gehört neben einem konsistenten Schriftbild über alle Kanäle auch eine einheitliche Wortmarken-Architektur für alle derzeitigen und zukünftigen Produkte des Tagesspiegels. „Wir haben den Schriftzug des Logos komplett neu gezeichnet und in verschiedenen Varianten für die Darstellung in gedruckten und digitalen Medien optimiert“, so Thomas Weyres.

Bereits im letzten Jahr wurde begonnen, einzelne Publikationen wie die Background-Fachbriefings und die Newsletter schrittweise umzustellen. Diese Anpassung findet nun in der neuen Website und der dazugehörigen App ihre Fortsetzung.

Mehr Sichtbarkeit bekommt auch die Berichterstattung aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Die Inhalte der zur Tagesspiegel-Gruppe gehörenden Potsdamer Neueste Nachrichten werden künftig als Teil von tagesspiegel.de an prominenter Position in die reichweitenstarke Website integriert.

