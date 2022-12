Tagesspiegel-Spendenaktion „Menschen helfen“ feiert 30. Bestehen Die neue Leseraktion ist gestartet.

In ihrem Jubiläumsjahr adressiert die Weihnachtshilfe des Tagesspiegel Spendenvereins vor allem Menschen, die unter den Folgen von Pandemie und Krieg leiden.

Ulrike Teschke, Geschäftsführerin des Tagesspiegels: „30 Jahre ‚Menschen helfen‘, das sind mehr als 10 Millionen Euro Leserspenden und mehr als 1200 soziale Projekte sowie Initiativen in Berlin, Brandenburg und der Welt, die seither unterstützt wurden. Ich bin jedes Jahr aufs Neue überwältigt von der großen Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser, die in dieser Art bundesweit einmalig ist. Im Namen des Tagesspiegels möchte ich daher von Herzen Danke sagen für 30 Jahre Engagement!“ Vom 12. bis 23. Dezember werden die Projekte und Initiativen der Weihnachtsspendenaktion 2022/2023 auf den neuen Serienseiten im Tagesspiegel vorgestellt.

Der Tagesspiegel belegte mit seiner Spendenaktion „Menschen helfen!“ beim Unternehmenswettbewerb „Engagiert in Berlin“ 2017 den zweiten Platz. 2018 wurde die Tagesspiegel-Weihnachtsspendenaktion Gewinner beim Berliner Unternehmerpreis und bekam die Franz-von-Mendelssohn-Medaille vom Land.

Spenden nimmt der Tagesspiegel Spendenverein das ganze Jahr entgegen unter:

Spendenaktion Der Tagesspiegel e. V.

Verwendungszweck: „Menschen helfen!“

Berliner Sparkasse

IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42

BIC: BELADEBE

Die Spendenaktion „Menschen helfen“

Die Weihnachtshilfe des Tagesspiegel-Spendenvereins „Menschen helfen!“ sammelt seit 1992 gemeinsam mit Leserinnen und Lesern des Tagesspiegels rund um die Weihnachtszeit Spenden für gute Zwecke in Berlin, Brandenburg und der Welt. So sind allein bei der Weihnachtsaktion in den vergangenen 30 Jahren bereits mehr als zehn Millionen Euro Spenden zusammengetragen worden. Gefördert werden Berliner und Brandenburger Kiezinitiativen und große Träger, die sich für soziale und gesellschaftliche Zwecke engagieren. www.tagesspiegel.de/spendenaktion

