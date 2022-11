Tank gegen Teller Koalition droht Streit über Biosprit

Ein schwelender Konflikt in der Ampel-Koalition könnte jederzeit auflodern – Tank versus Teller. Ein brisantes Gesetzesvorhaben von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zur Senkung des Biospritanteils in Kraftstoffen wird in der Terminplanung des Bundeskabinetts seit Monaten vertagt – so auffällig, dass die Opposition mit Nachforschungen beginnt. Ein Unionsabgeordneter hat sich schriftlich bei der Bundesregierung nach der Biospritminderung erkundigt, die Lemke anstrebt und die von der FDP abgelehnt wird.

