4. Oktober: Australian Brunch in der Two Fellas Brewery

Niemand zelebriert das Frühstück so ausführlich bis tagesfüllend wie die Australier. Deshalb ist der Brunch in der Two Fellas Brewery in Pankow nach dem ersten Avocado auf Sauerteig-Toast noch längst nicht gegessen. Da ist doch bestimmt noch Platz und Zeit für Eggs Benedict und was Süßes hinterher. Und wer es wie die Australier hält, gönnt sich eine Bloody Mary hinterher. Um 11 Uhr geht es los. Reservierung unter: drink@twofellas.beer.

Two Fellas Brewery, Mühlenstr. 50, Pankow

4. Oktober: Weißwurstfrühstück beim Käsepapst

Ein Weißwurstfrühstück macht noch kein Oktoberfest, aber dieses hier ist auf jeden Fall ein guter Grund zum Anstoßen. Der Allgäuer Würstlestand, der jeden Mittwoch und Samstag auf dem Karl August Markt gastiert, bringt Würste von der Metzgerei Hartmann in Kempten im Allgäu mit, Käsepapst Fritz Lloyd Blomeyer stellt Käseplatten mit Schwerpunkt Allgäu zusammen und dazu gibt’s Weißbier vom Hofbräuhaus Traunstein. Darauf ein Prosit der Gemütlichkeit!

Blomeyers Käse, Pestalozzistr. 54a, Charlottenburg

Hier fehlt nur noch das Weißbier. Foto: Promo

Noch mehr Tipps aus Ihrem Kiez finden Sie in unseren Tagesspiegel-Newsletter für die einzelnen Bezirken - 220.000 Abos haben die schon. Wollen Sie mal reingucken? Kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de



6. Oktober: Pop up mit Laura Villanueva Guerra

Auch in dem schönen Dan Graham Pavillon vor den Kunstwerken in Mitte ist noch was los, obwohl der Sommer zu Ende ist. Für den Hof mag es zu kalt sein, aber drinnen ist es ja auch schön. Hier serviert Laura Villanueva Guerra, die aussieht wie ein Rockstar, aber definitiv besser kocht, ein frühherbstliches Menü. Und das ist schon was besonderes, denn ist eher im süßen Fach zu Hause. Auf der Speisekarte: geräucherte Sprotte, eingelegte Pilze, Ricotta-Sorbet und vieles mehr. 42 Euro kostet der Abend. Reservieren können Sie hier.

Cafe Bravo, Auguststr. 69, Mitte

Expertin für Süßes, die auch salzig kann: Laura Villanueva Guerra. Foto: Promo

9. Oktober: Heinzelcheesetalk

Nächste Runde bei Berlins kompetentester Käse-Kommunikatorin: In Folge 73 geht es bei Ursula Heinzelmann um Schafskäse. Sie findet: Im Gegensatz zur würzigen Ziegenmilch sei Schafsmilch ein unglaubliches Konzentrat und kann bereits pur wie feinstes Gelato schmecken. Wie sich das in Form von Käse präsentieren kann, möchte Ursula Heinzelmann um 18 Uhr in der Markthalle Neun am praktischen Beispiel erörtern. Hier geht es zur Reservierung.

Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg

Käse-Kompetenz: Ursula Heinzelmann weiß, was man aus Milch alles reifen kann. rFoto:Pomo

[Neueröffnungen trotz Corona: Lesen sie hier , wo die 13 spannendsten neuen Restaurants in Berlin eröffnet haben. (Abo)]

Das butterzarte Fleisch kommt aus dem Smoker: Taco Tuesday im "The Bird BBQ" in Prenzlauer Berg Foto: The Bird BBQ/promo

Noch mehr Tipps aus Ihrem Kiez finden Sie in unseren Tagesspiegel-Newsletter für die einzelnen Bezirken - 220.000 Abos haben die schon. Wollen Sie mal reingucken? Kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de







Regelmäßige Termine

Streetfood Thursday

Der „Streetfood Thursday“ ist zurück in der Markthalle IX.

Corona bedingt pausierte Berlins bekanntestes Häppchenfestival, jetzt startet es in einer abgespeckten Version: weniger Stände, weniger Sitzplätze, dafür mit Take-away-Optionen und weniger Touristen. Das Hygienekonzept wirkt schlüssig, Maske ist Pflicht, es wird ständig gelüftet, und das übliche Gedränge wird es mit begrenztem Einlass nicht geben. Neu ist auch, dass weniger Externe den Markt bespielen, sondern mehr Lokalmatadore sich und ihre „Lieblingszutaten“ – so die Ankündigung – präsentieren werden. Immerhin: Mit dem „Streetfood Thursday“, egal, wie man in findet, kehrt ein bisschen Normalität in die ausgehungerte Stadt zurück.

Markthalle IX, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg, 17-22 Uhr

Lust mal wieder selber zu kochen? Ideen finden Sie hier bei unseren einfachen Rezepte für jeden Tag.

Taco Tuesday im The Bird BBQ

Wo sonst feinstes texanisches BBQ zu Craft Bier serviert wird, gibt es jeden Dienstag mexikanische Tacos so lange der Vorrat reicht. Früh da sein lohnt, die Tacos, mit gesmoktem Fleisch gefüllt, spielen in einer eigenen Liga.

The Bird BBQ, Oderberger Str. 61, Prenzlauer Berg, immer Dienstag ab 18 Uhr



Immer mittwochs gibt es im Marktrestaurant vom Burgermeister James Doppler auch Chickenwings mit Popcorn und Cole Slow Foto: Pound and Pence/promo

Chicken Wings Wednesday im Pound & Pence

James Doppler bietet im kleinen Markthallenimbiss ausgefeilte Burger-Kreationen, darunter auch herausragende vegetarische oder mit Wildfleisch. Immer mittwochs gibt es zusätzlich Chicken Wings mit Popcorn, Cole Slaw und eingelegtem Gemüse. Dazu drei selbstgemachte Soßen. Aber bitte Vorsicht bei der „Insane Chili“!

Pound & Pence, Arminiusstr. 2-4, Moabit

Im „La Perla“ gibt es Austern, Krabbencocktails und andere Köstlichkeiten. Foto: Mike Wolff

Austern im La Perla

Zum Abschied gab’s eine süße Illu: Ein kleiner Taco, der eine Träne verdrückt. Darunter steht: „I don’t want to taco about it.“ Tja, das kann man schon verstehen, denn das jetzt geschlossene „La Lucha“ war eines der besten mexikanischen Restaurants in Berlin.

Wer jetzt Trost sucht: Betreiber Max Paarlberg hat kurzerhand an gleicher Stelle eine Austern-Pop-Up-Bar eröffnet. Das „La Perla“ hat bis auf weiteres jeweils von Donnerstag bis Samstag 17 bis 22 Uhr geöffnet. Neben den feinen Muscheln, die „Küstlichkeiten“ aus der Markthalle IX liefert, gibt es Krabbencocktails, Champagner und ein paar andere gute Tropfen. Fast wie in Paris eben.

La Perla, Paul-Lincke-Ufer 42, Kreuzberg

Mehr zum Thema Mulacks neue Berliner Küche - die Rezeptkolumne Vegetarische Soljanka