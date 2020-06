Das älteste überlieferte French Toast stammt aus der Antike. Die alten Römer süßten in Ei und Milch getunktes Brot mit Honig, wie in den Rezeptbuch "De re coquinaria" aus dem 3. Jahrhundert nach Christus steht. Es gab also den Armen Ritter schon sehr lange vor den Rittern.

Heute wird er auf der ganzen Welt gegessen, meist süß, als warmes Frühstück oder als Dessert. Das ist ja das Schöne an den ganz einfachen Rezepten, dass aus ihnen unendlich viele Varianten entstehen. Im Falle des French Toasts auch herzhafte. Dieses kanadische Rezept hier nämlich kommt mit Speck und Ahornsirup. Es schmeckt zu jeder Tagesszeit. Und ist in einer Viertelstunde auf dem Teller.

Fun fact: Die Franzosen sagen nicht French Toast, sondern Pain perdu, verlorenes Brot.

REZEPT

Zutaten (2 Personen)

3 Eier

50 Ml Sahne

1 Tl Zucker

1/2 Tl Salz

½ Tl Zimt

4 Scheiben altbackenes Weißbrot

5 Scheiben Speck

Ahornsirup

Zubereitung

Eier, Sahne, Zucker, Salz und Zimt verquirlen und die Brotscheiben darin für zehn Minuten einlegen. In der Zwischenzeit den Speck in einer beschichteten Pfanne sehr knusprig braten. Den Speck aus der Pfanne nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen, etwas Butter zu dem Fett in der Pfanne geben, in der der Speck gebraten wurde, und darin die Toasts ausbacken. Zum Servieren den in Stücke gebrochenen Speck über die Toasts geben und einen guten Schuss Ahornsirup übergießen. Blaubeeren und gehackte Haselnüsse passen auch gut dazu, wenn man sie gerade da hat.

