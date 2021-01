Ottolenghi hat es einfach drauf: Wenn er sich eines Gemüses annimmt, dann erlebt man etwas Neues, Unterhaltendes und immer bis ins Detail perfekt Rezeptiertes. Kaum einer hat mehr zur Emanzipation von Möhre und Co. beigetragen als der israelische Starkoch, der auf ostmediterraner Basis kocht, aber offen ist für asiatische Aromen und Techniken der nordischen Küche.

Das folgende Kohlrabi-Rezept aus seinem jüngsten Kochbuch "Flavour" ist ein gutes Beispiel für seine Gemüseküche: Der Kohlrabi wird roh in Form gebracht, gebeizt, um vollmundiger zu werden, dann erst zum Salat dressiert. Der Clou ist das Topping, von dem man gerne mehr anfertigen kann. Es passt genauso gut zu rohem Rettich, Radieschen, Salaten und einigen Nudelgerichten. Die Mischung aus Mohn, Sesam, Erdnuss und Alge ist so vollmundig und von der Textur her abwechslungsreich, dass man sich auch ohne Fisch und Fleisch gut unterhalten fühlt. Der Salat ist eigentlich eine Beilage, bei uns funktioniert er auch als Hauptdarsteller zu einer Schüssel Reis. Mein Tipp: Ein bisschen Nori-Alge über den Reis krümeln und mit einem großen Stück Butter servieren – pures Aroma!

Ausgefeilte Gemüseküche: Yotam Ottolenghi, Flavour, Dorling Kindersley Verlag 2020, 320 Seiten, 29,95 Euro Foto: promo

DAS REZEPT: Kohlrabi(nudel)-Salat nach Yotam Ottolenghi

Zutaten (für 4 Personen als Beilage)

1 EL weißer oder schwarzer Sesam oder eine Mischung aus beiden, geröstet

1 TL Mohnsamen geröstet

1 TL Nori-Flocken (oder ein halbes Nori-Blatt mixen/zerkrümeln und dann die Menge abmessen)

anderthalb Aleppo-Chili-Flocken (alternativ herkömmliche Chiliflocken oder Pul Biber)

ein halber TL Sichuan-Pfeffer, fein zerstoßen

1 EL geröstete und gesalzene Erdnüsse, gehackt

2 bis 3 Kohlrabi

3 EL Limettensaft

20 g Ingwer

1 EL Reisessig

6 Frühlingszwiebeln, fein gehackt (ca. 60g)

60 ml Sonnenblumenöl

Meersalzflocken

Zubereitung

Für das Topping die ersten sechs Zutaten mit ½ TL Meersalzflocken (hier ist der Einsatz der recht teuren Flocken sinnvoll, weil sie im Mund ihre Salzigkeit punktuell abgeben), in eine kleine Schüssel geben und beiseitestellen.

Den Kohlrabi in möglichst dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Dann immer mehrere Scheiben aufeinanderlegen und in 2 Zentimeter breite Streifen schneiden (damit sie aussehen wie kurze Bandnudeln). Mit dem Limettensaft und 1 TL Meersalzflocken in eine Schüssel geben, durchheben und für 10 Minuten beiseitestellen.

Inzwischen den Ingwer mit einem dreiviertel TL Meersalzflocken (oder einfachem Salz) im Mörser zu einer Paste zerstoßen. Mit dem Essig und zwei Dritteln der Frühlingszwiebeln in eine kleine Schüssel füllen. Das Öl in einer kleinen Pfanne erwärmen, dann zu Ingwer und Frühlingszwiebeln gießen. Für 20 Minuten beiseitestellen, damit sich die Aromen verbinden können.

Den Kohlrabi in einem Sieb gut abtropfen lassen, dann mit der Öl-Ingwer-Mischung durchheben. Auf einer Platte anrichten, mit dem Topping bestreuen, und zum Schluss mit den restlichen Frühlingszwiebeln garnieren.