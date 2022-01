Wer es ernst meint mit der Klimaneutralität, kommt um die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre nicht herum. Nur wenn wirklich kein CO2 mehr ausgestoßen wird, ist die Erderwärmung zu stoppen. Weil aber die Menschheit in bestimmten Bereichen vor allem CO2-Äquivalente auch im Jahr 2050 selbst bei weltweit erfolgreicher Energiewende und nachhaltigen Klimaschutzmaßnahmen nicht völlig wird vermeiden können, braucht es sogenannte Negativemissionen: Kohlenstoffdioxid muss wieder aus der Luft gefiltert werden.

Dieses Carbon Dioxide Removal, so der englische Fachausdruck, funktioniert auf natürlichem wie auch auf technischem Wege. Warum kaum ein Szenario des Weltklimarates mehr ohne CDR auskommt, und warum in Deutschland die Bedenken gerade gegenüber technologischen Ansätzen verbreitet sind, darüber spricht in dieser Gradmesser-Folge Oliver Geden, Sozialwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik und Leitautor des Weltklimarates.

Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima liefert grundlegende Fakten zum Treibhausgas Kohlendioxid und dessen Wirkung, und berichtet über ihren Island-Besuch bei Orca, der weltweit bisher größten Anlage, die CO2 aus der Luft saugt.

Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima liefert grundlegende Fakten zum Treibhausgas Kohlendioxid und dessen Wirkung, und berichtet über ihren Island-Besuch bei Orca, der weltweit bisher größten Anlage, die CO2 aus der Luft saugt.

Und Nora Marie Zaremba, ebenfalls vom Tagesspiegel Background blickt auf die Zukunft des Klimaschutzes in der CDU unter dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz.

