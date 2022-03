Der März 2022 war einer der trockensten überhaupt und so sonnenreich wie kein anderer März zuvor, zumindest seit diese Daten erhoben werden. Warum aufgrund der Klimakrise das Jahr immer trockener beginnt, was das für Böden und Pflanzen bedeutet, wenn der Regen ausbleibt, wie sich der sinkende Grundwasserspiegel auswirkt und wie angesichts der Dürre in Deutschland gegengesteuert werden kann, darüber spricht Fred Hattermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung im Podcast.

Die gute Nachricht: Das Trinkwasser wird in Deutschland in absehbarer Zeit nicht knapp werden. Doch an vielen anderen Stellen wird künftig Wasser fehlen, mit unangenehmen Folgen. Für die Landwirtschaft, die Industrie und vor allem für die Natur.

Tagesspiegel Background Energie & Klima

In Berlin hat es im vergangenen Monat gerade mal einen Liter Wasser auf einen Quadratmeter Boden geregnet. Stefan Jacobs erklärt, warum die Wasserqualität in der Hauptstadt absehbar schlechter werden dürfte, und warum die Stadt stark umsteuern muss, wenn sie ihre Parks und über 400.000 Straßenbäume erhalten möchte.

Und im Blick auf die Versuche, unabhängig von russischem Gas zu werden, erklärt Christian Schaudwet vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, warum Deutschland jetzt Schiefergas aus den USA importieren will. Denn das wird durch das sogenannte Fracking gewonnen, und das ist in Deutschland und weiten Teilen Europas eigentlich sogar verboten.

