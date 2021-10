Wenn der Pilz ein Fruchtkörper ist, und das Myzel sein unterirdisches Netzwerk, dann ist Praxis die sichtbar gewordene Frucht von uns Kulturjournalist*innen der Universität der Künste.

Im Coronajahr 2020 – wie alle improvisierten wir unser erstes Digitalsemester – bündelten wir in unzähligen digitalen Redaktionssitzungen Gedanken und Ideen. Wir ersponnen Formate und Redaktionspläne – das Ziel: die Geburt von Praxis, ein digitaler Satellit zeitgemäßen, um die Ecke gedachten Feuilletons.

Zeitgemäßer Kulturjournalismus

Ideal waren die Bedingungen nicht. Die analoge Vernetzung fehlte. Und trotzdem brachten wir alle unsere Beobachtungen ein, warfen Samen in die Runde, chatteten und zoomten, um schlussendlich gemeinsam einen sich stetig erneuernden Erscheinungsort für unsere Arbeiten zu erschaffen. Die Summe dieser Bemühungen ist praxis-udk.de, ein digitaler Verhandlungsort und Speichermedium für das, was Kulturjournalismus heute sein kann.

Jahrgang 16 und 17 sind die beiden letzten aktuellen Jahrgänge Kulturjournalismus an der UdK; den Studiengang wird es nach uns in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. Praxis ist die vorerst letzte Ausgeburt unserer journalistischen Früchte; Texte, Bilder, Audio und Video. Zum diesjährigen Rundgang hat sich eine kleine Redaktion zusammengeschlossen für eine finale kulturjournalistische Intervention.

Reportagen über Besucher*innen, Netzwerke und Kunst

Am Freitag, den 29.10.2021 bespielen am Campus Hardenbergstraße vier Praxis-Reporterinnen den Instagram-Kanal @praxis.udk mit experimentellem „mobile social reporting“.

Sarah Kailuweit portraitiert Besucher*innen unter #PraxisVerbinden entlang der Frage „Womit fühlst du dich verbunden?“, während Saskia Reis via #PraxisNetwork sich der Bedeutung von Netzwerken für Frauen* in Kunst und Kultur nähert. Gloria Reményi fängt unter dem Stichwort #PraxisKunstraum die Rückkehr der Kunst in analoge Räume ein. Mit #PraxisArtwork lenkt Kirsten Wilmes ihren Fokus auf die Visualisierung und Details von Kunstwerken.

Nils Erich fungiert als Shroom vom Dienst und ist jederzeit ansprechbar zu allen Fragen rund um Praxis sowie empfänglich für Debatten, die sich mit der Zukunft des Kunst- und Kulturjournalismus beschäftigen.

[Kulturjournalistische Intervention auf Instagram via @praxis.udk, Campus Hardenbergstraße, Freitag, 29.10.2021]

The Show must go on und wohin Praxis sich entwickelt, wenn sich unsere Wege trennen, hängt auch davon ab, ob und wie unser Netzwerk weiterlebt. Kunst und Kultur sind die Nährstoffe unseres journalistischen Fruchtkörpers. Doch Praxis ist nicht der Anfang, und nicht das Ende.