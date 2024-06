Der Weg zur Schwammstadt Das kann Berlin von Manaus lernen

Es gibt Städte auf der Erde, deren geografische Lage extrem und eigentlich zur Besiedelung ungeeignet ist – nur durch menschliche Willenskraft und oft auch Vergewaltigung der Natur kann hier etwas entstehen. Venedig ist so ein Ort, Las Vegas mitten in der Wüste – oder die brasilianische Millionenmetropole Manaus. Erreichbar ist sie mit dem Schiff oder per Flugzeug, auf der Straße nur sehr mühsam. Denn sie liegt mitten im Amazonas-Regenwald am Rio Negro, dem zweitwasserreichsten Nebenfluss der Welt, kurz vor dessen Mündung in den Amazonas.