Wo kommt unser Wasserstoff her? „Entsalzung wird unglaublich wettbewerbsfähig“

Herr El Kharraz, Europa träumt davon, den Energieträger Wasserstoff aus dem Nahen Osten und Nordafrika zu importieren. Für seine klimafreundliche Herstellung per Elektrolyse brauchen wasserarme Länder aber riesige Mengen von entsalztem Meerwasser. Ist eine starke Ausweitung der Entsalzung realistisch?

Wir brauchen einen Mix aus Lösungen für die Wasserknappheit, und Entsalzung ist ein Teil davon. Für die Elektrolyse werden wir hauptsächlich aufbereitetes Abwasser und entsalztes Meerwasser verwenden. Lange Küsten sind ein offensichtlicher Vorteil in der Mena-Region, Meerwasser ist eine unbegrenzte Ressource. Sobald eine Entsalzungsanlage gebaut ist, kann sie 60.000 bis – in einigen Fällen – eine Million Kubikmeter pro Tag liefern.