55 Kilometer von Burg zu Burg Eine malerische Fahrradtour für Berliner im Hohen Fläming

Mächtig ragt der fast zylindrische Turm der Burg Eisenhardt in den Himmel von Bad Belzig. Man sieht dem Bauwerk an, dass es sich nicht so leicht erschüttern lässt, schließlich steht es auch schon seit dem Hochmittelalter hier.

„Der Turm aus dem 12. Jahrhundert ist das Älteste, was man hier sieht“, erklärt Thomas Schmöhl, Leiter des Museums in der Burg. „Doch schon zur Bronzezeit lag an diesem Ort eine riesige Anlage!“

Erstes Highlight nach nur wenigen hundert Metern: Burg Eisenhardt in Bad Belzig © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Die alte Burg wurde 1406 von Truppen des Erzbischofs von Magdeburg fast vollständig zerstört. Der Neuaufbau durch Kurfürst Ernst von Sachen gab der Burg ihre heutige Form, und auch den Namen „Eisenhardt“ trägt sie seither.

Anhand der Burgen Eisenhardt und Rabenstein lässt sich die Geschichte einer Grenzregion erzählen, die 500 Jahre lang sächsisch war und 1815 preußisch wurde. Die Burgen des Fläming waren so berühmt, dass Zar Peter der Große beiden einen Besuch abstattete.