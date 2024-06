Sperma, Bargeld, Schnaps Das alles bringt in Berlin der Fahrradkurier

Lars Pfannenstiel, Sie arbeiten als Fahrradkurier in Berlin. Was sind für Sie die anspruchsvollsten Lieferungen?

Wenn einen ein Musikproduzent mit 50.000 Euro Bargeld losschickt, ist das schon aufregend. Anspruchsvoll sind aber auch Lieferungen mit zerbrechlichem Glas. Oder ganz empfindliche Druckerzeugnisse bei Regen, am besten nur in Pergamentpapier eingewickelt. Das sind so die Aufgaben, bei denen man denkt: Das schaffe ich! Und extra schnell gehen muss es natürlich immer.