Durchs Lausitzer Seenland Auf dem Rad zu den Gläsernen Felsen

Die Sächsische Schweiz ist ein beliebtes Ausflugsziel. Weniger bekannt hingegen ist die Bucksche Schweiz am südlichen Rand Brandenburgs. Dabei existiert dort, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, der wohl reinste Glassand Europas. Durch Witterungen sind einzigartige Formationen in den weißen Felsbrocken mitten im Wald entstanden. Diese „Gläsernen Felsen“ will ich heute erradeln.