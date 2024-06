„Er suchte ein Ideal von Schönheit“ Der Kurator spricht über die aktuelle Berliner Warhol-Ausstellung

Herr Biesenbach, wenn es um die Kunst von Andy Warhol geht, denken viele, kenne ich, war schon oft zu sehen. Für die Ausstellung „Andy Warhol. Velvet Rage and Beauty“ gilt das nicht. Was macht den Unterschied?

Die von mir zusammen mit Lisa Botti kuratierte Ausstellung ist genau die Ausstellung, die man sich eben nicht mit geschlossenen Augen vorstellen kann, ist nicht die Ausstellung von all den Arbeiten, die man von Warhol so sehr kennt, dass man sie vielleicht nicht mehr unbedingt besuchen würde. Es ist der rote Faden von den 40ern bis zu seinem frühen Tod in den 80er Jahren, ein gewisses Ideal von Schönheit zu finden und abzubilden. Er bezieht sich hierbei oft auf klassische Schönheitsideale, und die meisten der über 320 Arbeiten sind den Besuchenden vorher nicht bekannt .

Was war die Intension, Warhol in anderem Zusammenhang zu zeigen?

Im Augenblick ist es unklar, ob viele Emanzipierungsbewegungen, die in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht haben, weiterhin bestehen können. Man sieht an vielen Orten in der Welt, dass Freiheiten, die sich einzelne Bevölkerungsgruppen erkämpft haben, wieder eingeschränkt werden. Wir zeigen Warhol vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts, einem Jahrhundert in dem sowohl in den USA als auch in Deutschland es fast zu jeder Zeit nicht erlaubt war und nicht „cool“ war, sich frei zu entfalten und mit den Menschen zu leben, die Menschen zu lieben oder mit ihnen eine Familie zu gründen, mit denen man es wollte.

Zur Person © Bryan Burns Klaus Biesenbach, geboren 1966 in Bergisch Gladbach, gründete in den 1990er Jahren in Berlin die KW Institute for Contemporary Art und die Berlin Biennale. Er war zuvor unter anderem Direktor des Museum of Contemporary Art, Los Angeles (MOCA) und Chief Curator at Large am Museum of Modern Art (MoMA) in New York City. Seit Januar 2022 leitet er die Neue Nationalgalerie in Berlin und kuratiert dort mit Lisas Botti die Ausstellung „Andy Warhol. Velvet Rage and Beauty“.

Die Ausstellung zeigt viele nackte Körperteile, auch sexuelle Handlungen. Es gibt daher einen warnenden Hinweis für Eltern mit Jugendlichen oder Kindern. Wurden Sie dazu verpflichtet?

Als Institution haben wir Verantwortung für die Inhalte unserer Ausstellungen und unser Publikum. Wir weisen daher auf die Darstellung von sehr explizit Nacktheit und Sexualität sowie vielfältige Präsentationen von Gender und Körpern hin. Jede Person kann so eigenständig eine informierte Entscheidung hinsichtlich des Besuchs der Ausstellung machen, das ist uns sehr wichtig.

Enttäuschen Sie Besucher, die „ihren“ Warhol nicht finden?

Im Untergeschoss der Sammlung hängt eine Warhol-Marilyn und eine Hammer und Sichel-Arbeit, oben in der Ausstellung ikonische Arbeiten wie der doppelte Elvis, der doppelte Basquiat als David und sehr präsente Arbeiten wie zum Beispiel das Portrait von Mick Jagger. Es ist schön, dass wir als Museum zusammen mit unserem Publikum lernen können, wie man sich auch einem neuen, einem anderen Warhol annähert.

Viele der gezeigten Werke stammen aus dem Warhol-Museum in Pittsburgh, seinem Geburtsort. Aber auch aus Privatsammlungen wird einiges präsentiert. Wie kommt man da ran?

Ich habe in den letzten Jahrzehnten auch über das MOMA und den Filmnachlass von Warhol eng mit dem Warhol Museum und der Warhol Foundation kooperiert. Auch diese Ausstellung ist in enger Zusammenarbeit mit beiden entstanden und ich war auch vor Ort, sowohl in Pittsburgh als New York. Beide sind uns sehr entgegengekommen und proaktiv geholfen, private Leihgaben zu sichern.

Oft ist es auch das Wissen, wer welche Arbeit wann erworben hat und noch besitzt, und dann muss man Überzeugungsarbeit leisten, dass diese den Sammlern doch sehr liebgewonnene Arbeit, dann auf Reise gehen darf. Ich möchte hier nochmal allen Leihgebern danken, weil es uns ja wirklich genau darum ging, sehr bestimmte, einzigartige Warhols für diese Ausstellung nach Berlin zu gewinnen.

Zur Ausstellung Die Ausstellung „Andy Warhol. Velve Rage and Beauty“ ist noch bis 6. Oktober 2024 in der Neuen Nationalgalerie Berlin zu sehen. Täglich außer Montag 10-18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. Weitere Informationen unter smb.museum

Eignet sich das weltoffene Berlin besonders für diese Präsentation?

Der Präsident der Warhol Foundation der zur Eröffnung extra angereist war und auch nicht viel jünger ist als Warhol heute wäre, war sehr bewegt, dass diese, wie er sagte, längst überfällige Ausstellung endlich stattfindet. Wir haben dann gemeinsam mit ihm überlegt, wohin die Ausstellung touren könnte. Aber vielleicht ist es wirklich im Moment nur Berlin, wo diese Offenheit sich einem derartig komplexen und herausfordernden Thema anzunähern, in dieser Freiheit besteht.

Im Untergeschoss gibt es einen dieser typischen Passbildautomaten, der von den Besuchern rege genutzt wird. Andy Warhol hat solche Bilder vielfach für seine Kunst genutzt. Wer hatte die Idee, ihn dort aufzustellen?

Die Freunde der Nationalgalerie, die uns ja wirklich wesentlich helfen, solche großen Ausstellungen wie jetzt Warhol anzugehen, waren nicht nur ein ungeheurer Kooperationspartner, sondern kommen auch mit solchen Ideen wie dem Fotoautomaten zur Hilfe. Danke André Odier!

Im Museumsshop finden sich eher die bekannten Warhol-Devotionalien, etwa eine Banane aus Plüsch, die Suppendosen von Campbell’s Soup oder Postkarten mit Marylin Monroe. Dann gehen die Besucher am Ende doch mit dem bekannten Warhol nach Hause?

Nein, wir haben ein Postkartenset mit 15 Motiven direkt aus der Ausstellung. Wir haben 4 zentrale Arbeiten als Poster, ein die Gesamtausstellung abbildendes Buch und eine etwas explizite Tasche, die sicher für Gesprächsstoff sorgen wird, wenn Sie sie in der U-Bahn oder auch ansonsten öffentlich mit sich tragen. Sie können also auch mit dem neuen Warhol nach Hause gehen.