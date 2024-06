Tagesspiegel Plus Österreich-Urlaub in Friedrichshain-Kreuzberg : Was Besucher beim „Feel Austria Festival“ in Berlin erwartet

„A bissl Ö schadet nie“ lautet vom 2. bis 9. Juni das Motto an gleich zwei Locations in der Hauptstadt. Das Programm bietet Musik, Deftiges aus dem Wirtshaus und eine Portion österreichische Schimpfwörter.