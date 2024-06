Mit Rad und Kanu an der Mittelelbe Von Auen und Urwäldern

Das erste Wunder erwartet uns am Bahnhof. Kaum sind wir dem Regionalzug entstiegen, stehen wir schon vor einer bunten Bilderwand, die meinen Mann und mich darüber aufklärt, welches Mirakel sich vor rund 750 Jahren hier in Bad Wilsnack vollzogen hat. Der böse Raubritter Heinrich von Bülow hatte die Stadt mitsamt Kirche in Schutt und Asche gelegt. Doch als der Pfarrer, nach einem prophetischen Traum, die Trümmer des Gotteshauses durchsuchte, fand er, oh Wunder, auf dem Altar drei unversehrte Hostien, mit je einem Blutstropfen darauf.

Tag 1: Von Bad Wilsnack nach Lenzen (Elbe)

Infos auf einen Blick Strecke: Bahnhof Bad Wilsnack – Abbendorf – Rühstädt – Hinzdorf – Wittenberge – Cumlosen – Lenzen (Elbe) An- und Abreise: Von Berlin Hauptbahnhof mit dem RE8 direkt nach Bad Wilsnack in knapp eineinhalb Stunden. Die Rückfahrt von Wittenberge dauert nur wenige Minuten länger. Mit IC oder ICE ab Wittenberge reduziert sich die Fahrtzeit auf unter eine Stunde. Länge: 64,4 km, ca. 5 Stunden Highlight: In der Burg Lenzen informiert eine Ausstellung des BUND über die Flusslandschaft am Grünen Band. Wunderschöne Anlage mit Naturpoesiegarten und Park, durch den die Löcknitz fließt. burg-lenzen.de Diese Tour bei Komoot

Ganz klar: ein Zeichen und in den folgenden Jahrhunderten ein Anlass für Tausende Pilger, Bad Wilsnack mit seiner neu errichteten Wunderblutkirche aufzusuchen. Schon nach wenigen Fahrradminuten steht sie vor uns, ein massiger Backsteinbau mit Stummel-Türmchen. Hier also flehten die Pilger um Vergebung für ihre Sünden oder Heilung ihrer Krankheiten!

Heilung, Gesundung, Rückbesinnung aufs Wesentliche: Im Grunde sind wir Radler mit ähnlichen Gedanken unterwegs. In der dünn besiedelten Region an der Elbe möchten wir, ähnlich den Pilgern im Mittelalter, den Ursprüngen näherkommen. Unser Stichwort lautet jedoch nicht Religion, sondern Renaturierung. An der Mittelelbe, im ältesten innerdeutschen Biosphärenreservat, lässt sich das in zwei – oder drei Tagen mit längerem Aufenthalt in Lenzen – erfahren.

Immer die Elbe lang und die Auen im Blick: Auf Tour im Biosphärenreservat. © Marcus Glahn

Also raus in die Landschaft, die sich jenseits der Hauptstraße gegenüber der Kirche bald öffnet. Weit und flach dehnt sich das Land aus, durchzogen von Entwässerungsgräben, Mais- und Roggenfelder wechseln sich ab mit Grünflächen. Ein Storch spaziert auf Futtersuche umher. Elbe, wir kommen!

Bei Abbendorf treffen wir auf den Havel-Vorfluter und folgen ihm bis zum Gnevsdorfer Wehr: Hier fließt die Havel in die Elbe. Ab jetzt wird sie uns fast ständig begleiten, über fast 50 Kilometer ihres Tausend-Kilometer-Laufs. Wir werden ihren Windungen, zunächst flussabwärts, dann flussaufwärts folgen, bequem auf asphaltiertem Radweg rollend, dabei fast immer die weitläufigen Elbtalauen im Blick.

Zum Glück sind sie, obwohl wir im Spätsommer unterwegs sind, satt grün, da es in den Wochen zuvor öfter geregnet hat. In den mittlerweile häufigen staubtrockenen Jahren finden die Störche im harten Boden nur schwer Regenwürmer und Kaulquappen für ihre Jungtiere.

Treffpunkt Rühstädt: Hier haben Störche ihre Horste auf vielen Häusern und Türmen gebaut. © Marcus Glahn

Im verträumten Backsteindorf Rühstädt thront gefühlt auf jedem dritten Haus ein Storchenhorst. Überall recken Störche ihre Schnäbel in die Luft, breiten die Flügel aus, heben elegant ab, segeln über unsere Köpfe. Ist das nicht ein Wunder, so viele von ihnen genau in diesem Dorf und in den Nachbardörfern so gut wie keine?

Nein, sagt Aline Jacubeit vom Nabu-Besucherzentrum. Ein Wunder ist das nicht, sondern Natur. (Oder ist das dasselbe?) Weißstörche sind ihren Horsten treu, und hier am Elbbogen treffen sich die Westzieher, die im Winter über Spanien nach Westafrika fliegen, und die Ostzieher, die über Ägypten bis nach Südafrika reisen.

Wer viele Störche sehen möchte, sollte vor dem Monat August kommen, sagt Aline Jacubeit, Umweltpädagogin beim Nabu Rühstädt. © Marcus Glahn

„Welche Route sie nehmen, ist in ihren Genen festgelegt“, sagt die Umweltpädagogin, die gerade mit einer Kindergruppe einen riesigen Pilz auf dem Lagerfeuer brutzelt. Eine Ausstellung im Besucherzentrum informiert über das Leben der Störche. Erstaunlicherweise machen sich die Jungtiere früher auf die weite Reise gen Süden als die Altstörche. „Wer viele Störche sehen möchte, sollte vor August herkommen“, sagt Jacubeit.

Uns zieht es wieder zur Elbe, die hier die kurvige Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt bildet. Etwa alle 50 Meter ragen Buhnen in den Fluss hinein, die einst angelegt wurden, um den Fluss besser schiffbar zu machen. Sie kanalisieren das Wasser zur Strommitte hin, dadurch fließt es in der Fahrtrinne schneller. Wir sehen jedoch nur sehr vereinzelt kleine Boote, der Schiffsverkehr mit Warentransport wird heute über Kanäle geleitet.

Keine Schiffe mit Warentransport: Auf der Elbe fahren hier höchstens kleinere Boote. © Marcus Glahn

Eine Chance für die Ufergebiete mit ihrem Reichtum an Pflanzen und Tieren. Kranich, Biber, Moorfrosch, Rotbauchunke und viele bedrohte Vogelarten sind hier zu Hause, selten gewordene Pflanzen wie Brenndolde oder Sumpfwolfsmilch wachsen auf dem regelmäßig überfluteten Grünland. Auch vom Rad aus und ohne Botanik-App erkennen wir: Es blüht gelb, rosa, lila, weiß am Wegesrand.

Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe reicht von der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt bis Lauenburg in Schleswig-Holstein und ist eine der letzten naturnahen Flusslandschaften Mitteleuropas. Das heißt: Der Mensch bemüht sich, in seinem Wirtschaften den natürlichen Lauf des Flusses, mit seinen Überschwemmungsgebieten und Auenwäldern, möglichst wenig zu stören.

In der Vergangenheit ist das durch Eindeichung, Begradigung und die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzung so intensiv geschehen, dass nur noch wenige Auenwälder vorhanden sind.

Schornsteine und Speichergebäude künden von der raschen Industrialisierung Wittenberges im 19. Jahrhundert. © Marcus Glahn

In Wittenberge, das wir nach 15 Kilometern erreichen, künden der berühmte Uhrenturm des Singer-Nähmaschinenwerks und zahlreiche Industrieschornsteine von der raschen Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Bei der Einfahrt in die Stadt sehen wir die große Eisenbahnbrücke: Bereits seit 1876 existiert im Eisenbahnknotenpunkt Wittenberge ein Instandhaltungswerk. Wir fahren an der Alten Ölmühle vorbei, heute ein Hotel, und erreichen wieder den Deich.

Weithin sichtbares Wahrzeichen: der Uhrenturm der ehemaligen Singer Nähmaschinenwerke in Wittenberge © Marcus Glahn

Links haben wir fortan immer die Elbe im Blick, können wählen, ob wir oben auf dem Deich oder auf dem Wirtschaftsweg weiter unten fahren. Rechts bis zum Horizont Felder und Wälder, vereinzelt ragen Kopfweiden, alte Eichen und Ulmen in den Himmel.

Immer mal wieder fahren wir an Schafherden vorbei, für die Abschnitte des Wirtschaftswegs abgesperrt werden. Der Wind bläst uns entgegen, ohne elektrische Unterstützung ist’s ein kleiner Kampf. Langweilig wird’s nicht: Die Sonne taucht den Fluss und die weite Landschaft in ein stetig wechselndes Licht.

Die erste Tagesetappe endet im Örtchen Lenzen. © Marcus Glahn

Auf dem Weg passieren wir nur wenige kleine Dörfer. Hinter Cumlosen breitet sich nah am Radweg eine ungewöhnlich gut erhaltene Weichholzaue aus, ein Gebiet mit Schwarzpappeln, Weiden und anderen Baumarten, die regelmäßige Überflutung aushalten.

Auf einem Steg kann man sich einen Eindruck von dem undurchdringlichen Urwald verschaffen, an dem schon der römische Feldherr Drusus im Jahre 9 vor Christus scheiterte. Er schaffte es nicht über die Elbe, die damals, in einem Geflecht aus Neben- und Altarmen, in einem bis zu 20 Kilometer breiten Tal floss, dicht und wild bewachsen. Die Vorstellung, sich hier durchschlagen zu müssen, ist alles andere als anheimelnd: Gar zu viel Natur, befinden wir moderne Pilger, wollen wir dann doch nicht.

Die Natur soll wieder mehr Raum bekommen: In der Lenzener Elbtalaue wurde der Deich weiter ins Landesinnere verlegt. © Marcus Glahn

Wie wichtig lebendige Auenwälder jedoch für Tiere und Pflanzen sind, erfahren wir in der Lenzener Elbtalaue. Hier zweigt ein Weg nach links ab: Es ist der alte Deich, der bis vor wenigen Jahren noch nah am Fluss verlief.

Wildpferde am Wasserloch

Im Zuge des Naturschutzprojekts Deichrückverlegung hat der BUND gemeinsam mit dem Land Brandenburg den Deich um über einen Kilometer landeinwärts verlegt, damit sich die Natur auf dem gewonnenen Terrain wieder frei entwickeln kann. Der Altdeich wurde an sechs Stellen geöffnet, sodass rund 400 Hektar Überflutungsaue entstanden, mit Hart- und Weichholzauwald und Grünland.

Wir fahren ein Stück auf dem alten Deichweg ins Gelände. Von der Unterstandshütte Auenblick aus sehen wir in der Ferne ein Bild wie aus der afrikanischen Savanne: eine Tierherde an einem Wasserloch. Es sind robuste Pferde, „Liebenthaler Wildlinge“, die hier angesiedelt wurden.

Ort zum Auftanken: Burg Lenzen. © Marcus Glahn

Der Himmel färbt sich, schon ist der Abend nah. Zurück auf dem neuen Deichweg kommt der Kuppelturm der Burg Lenzen in den Blick, unser Quartier, zwei Kilometer landeinwärts gelegen.

In Lenzen drängen sich Fachwerkhäuser aneinander, eine Reihe davon steht leer und verfällt. Andernorts würden sich landliebende Städter um solche Häuser reißen, hier offenkundig nicht.

Die Burg beherbergt ein BUND-Besucherzentrum, ein veganes Hotel und eine Ausstellung. © Marcus Glahn

Dabei ist Lenzen attraktiv – auf jeden Fall sollte man mehrere Stunden einplanen, wenn nicht einen ganzen Tag. Da ist zum einen das Örtchen selbst mit der bezaubernden St.-Katharinen-Kirche und dem nahegelegenen Rudower See. Vor allem aber lohnt die Burg selbst. Als ehemals slawische Befestigung hat sie eine bewegte Geschichte, war Schauplatz der „Schlacht bei Lenzen“ zwischen Slawen und Sachsen im Jahr 929. Als wir auf das Gelände rollen, putzen sich drei junge Störche im Horst am Eingang.

Ein Auenreich im Park

Zu DDR-Zeiten enteignet, wurde die Anlage nach der Wende rückübertragen. „Die letzte Besitzerin schenkte sie dem BUND Niedersachsen, weil ihr sehr viel an der Flusslandschaft lag“, erzählt BUND-Mitarbeiterin Sabine Forberg, Spezialistin für die Elbe und die biologische Vielfalt. Sie führt regelmäßig Besuchergruppen durch das wildromantische Gelände.

Im Auenreich: Sabine Forberg, Spezialistin für die Elbe und die biologische Vielfalt beim BUND in Lenzen. © Marcus Glahn

Der BUND hat hier ein Auenökologisches Zentrum eingerichtet, mit Besucherzentrum, Natur-Ausstellung und „Auenreich“ im umgebenden Park. Ob im „Wasserreich“, „Waldreich“, „Erdreich“ oder „Wiesenreich“, überall informieren Tafeln und Hörstationen darüber, was in der Natur der Elbtalaue kreucht und fleucht.

Gemächlich über die Löcknitz gleiten

Durch den Park fließt die Löcknitz, von hier aus kann man Kanutouren unternehmen. Im BUND-Besucherzentrum rüsten wir uns mit Schwimmwesten und Paddeln aus und lassen unseren „Biber“ zu Wasser. Gemächlich gleiten wir zunächst durchs schattige Dickicht, pflücken vom Boot aus ein paar Brombeeren am Ufer und begegnen einer Schwanenfamilie, die ihr Nest zwischen Seerosen im Schilf gebaut hat.

Schattiges Dickicht, schlammiger Untergrund: Mit dem Kanu auf der Löcknitz. © Marcus Glahn

Richtung Seedorf und Breetz öffnet sich die Landschaft, ohne Schatten geht es weiter. Das Wasser ist nicht tief, der Untergrund schlammig, gelegentlich verkantet sich das Paddel darin. Prächtige Libellen fliegen vorbei, aber wo sind Eisvogel und Nutria? Soll es hier geben, so wie auch andere geschützte Tier- und Pflanzenarten.

Doch die Natur versteckt ihre letzten Geheimnisse vor uns unwürdigen Pilgern. Bis nach Mecklenburg-Vorpommern, zehn Kilometer entfernt, könnten wir die Löcknitz entlangpaddeln, doch wir belassen es bei einer kurzen Tour.

In der Burg empfängt das Burghotel Ahead, Deutschlands größtes veganes Hotel, mit einem Restaurant, auf dessen Speisekarte man sogar nachlesen kann, wie viel CO₂-Ausstoß das jeweilige Gericht verursacht.

Übernachten auf dieser Tour Ahead Hotel Burg Lenzen

Hier ist die Yogamatte inbegriffen: Deutschlands größtes veganes Hotel bietet Zimmer in der Burg und der historischen Burgschule. Das rein pflanzliche Frühstücksbuffet gibt es im Wintergarten mit Blick in den Park. Traumhafter Ort zum Abschalten, mit Möglichkeit zum Kanufahren auf der Löcknitz.

19309 Lenzen (Elbe) Burgstraße 3, aheadhotel.de Auffahrt zum Ahead Hotel und zum Besucherzentrum des BUND. © Marcus Glahn Pension Bartoschewitz

Im Stadtkern von Lenzen, einfache Zimmer, einige mit Gemeinschaftsbad, günstig.

19309 Lenzen (Elbe), Hamburger Torstraße 1, pension-bartoschewitz.de

Ein „Naturpoesiegarten“ mit Zitaten großer Geister – leider ist keine einzige Frau dabei – lädt zum Träumen und Nachdenken über die Natur ein. Ein Ort, wie geschaffen zum Eintauchen und Sich-Versenken, Lauschen und Beobachten, den wir ungern wieder verlassen.

Tag 2: Von Lenzen (Elbe) nach Wittenberge

Infos auf einen Blick Strecke: Lenzen (Elbe) – Fähre Lenzen–Pevestorf (Fahrplan unter amtlenzen.de) – Schnackenburg – Wahrenberg – Bahnhof Wittenberge Länge: 35,4 km, ca. 3 Stunden Highlight: Das Grenzlandmuseum Schnackenberg erinnert an die Zeit, als die Elbe Grenzfluss war: Zäune, Grenzschilder, Objekte, Plakate aus den 45 Jahren der Teilung Deutschlands, die Zeitzeugen und später Geborene staunen lassen. grenzland-museum-schnackenburg.de Diese Tour bei Komoot

Doch am nächsten Tag geht es zurück zur Elbe. Am Ufer erklimmen wir einen alten DDR-Grenzturm und blicken von dort noch einmal über das Deichrückverlegungsgebiet, über den Fluss und in die Ferne. Vier Bundesländer liegen hier nah beieinander: Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Meckpomm.

Was die Prignitz-Bewohner über Jahrzehnte nicht konnten, das tun wir jetzt ganz locker: Wir setzen mit der Fähre Pevestorf-Lenzen über den Fluss und kommen „im Westen“ an. Fühlt es sich anders an, hier in Niedersachsen? Ja, sehr.

Hier geht’s nach Niedersachsen: auf der Fähre Pevestorf-Lenzen über die Elbe. © Marcus Glahn

Der Hauptunterschied: Wir sehen den Fluss nicht mehr! Der Radweg, den wir zurück Richtung Wittenberge nehmen, führt jetzt neben dem Deich her. Links also blicken wir auf einen sorgfältig getrimmten Rasenwall, ganz ohne blumigen Wildwuchs, rechts auf urige Bäume. Eine kleine Enttäuschung, hatten wir doch die Elbe in ihrem ruhigen Fluss schon liebgewonnen.

Hin und wieder machen wir daher Halt und klettern auf den Deich, um die Geliebte zu sehen. Einmal blicken wir dabei direkt in die großen Augen eines Rehs, das offenbar in seinem Refugium hinter dem Deich sonst keinen Besuch gewöhnt ist. Radfahrern begegnen wir hier kaum, streckenweise glaubt man sich allein auf der Welt, allein mit der Elbe und den Wiesen, in einer fernen Vergangenheit, als sich die Flüsse noch frei ihren Weg durch Europa bahnten und Menschen eine Ausnahmeerscheinung waren.

Das Museum quillt über von Erinnerungsstücken

Im Örtchen Schnackenburg werden wir wieder mit der jüngeren, wenig romantischen Vergangenheit konfrontiert. In einem Fachwerkhaus am Markt ist das Grenzlandmuseum untergebracht, das an die deutsche Teilung erinnert.

Voller Erinnerungsstücke an die Zeit der Teilung: das Grenzlandmuseum Schnackenburg. © Marcus Glahn

„Halt! Hier Grenze“, „Achtung Minen! Gesperrt! Lebensgefahr!“, „Wirkungsbereich sowjetzonaler Minen“: Schilder, Schaufensterpuppen in Uniformen, Fotos, Gewehre, Überwachungskameras sind hier versammelt. Das Haus quillt über von Erinnerungsstücken an die Zeit, als die Elbe Grenzfluss und Schnackenburg Zollstation war, an der die Schifffahrt zwischen Hamburg und Dresden kontrolliert wurde.

Karin Teschner vom Förderverein hält mit einem Team von Ehrenamtlichen den Laden am Laufen. „Einige unserer Puppen, die Grenzer darstellen, haben seit dem letzten Hochwasser keine Füße und Schuhe mehr“, sagt die ehemalige Landwirtin mit den kurzen blonden Haaren lachend.

Ehrenamtlich engagiert: Karin Teschner vom Förderverein Grenzlandmuseum Schnackenburg. © Marcus Glahn

Bis zur Wende gab es hier eine lebhafte Binnenschifffahrt und im Ort noch einen Schlachter, Bäcker, Lebensmittelladen. „Alles weg!“ Zwar setzt hier eine Autofähre nach Lütkenwisch über, sie bringt Touristen und Radler. Viele von ihnen fahren das Grüne Band ab, den Radweg entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Doch seit Corona hat auch das letzte Café zugemacht, berichtet Karin Teschner. Touristen finden nur noch in einem Snack-Automat am Markt Wegzehrung.

Essen und Trinken auf dieser Tour Alte Ölmühle Wittenberge

Die ehemalige Ölfabrik an der Elbe ist heute eine Hotelanlage mit Spa und Restaurants: In einem davon, dem Brauhaus, ist auch eine Schaubrennerei. Das andere bietet mediterrane Küche.

19322 Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße 52, elbe-resort.de Café Eisvogel

Blau und weiß wie sein Namensgeber liegt das Café im Sportboothafen Lenzen: Köstliche Frozen-Yogurt-Kreationen gibt es hier, selbstgebackenen Kuchen und Liegestühle auf dem Sonnendeck. Vom Café aus hat man den alten DDR-Grenzturm und die Fähre Lenzen-Pevestorf im Blick.

19309 Lenzen (Elbe), Am Hafen, pension-am-elbdeich.de/eisvogel-yachthafen-lenzen-1 Mikes Tapasstübchen

Mitten in der Lenzener Altstadt auf der Suche nach Mittelmeerspeisen und spanischer Küche? In Mikes Tapasstübchen wird man fündig. Auf Vorbestellung gibt’s auch die Fischplatte mit frischem Loup de Mer, Kalmar und Riesengarnelen, garantiert nicht aus der Elbe. Montag und Dienstag Ruhetage.

19309 Lenzen (Elbe), Hamburger Straße 49, tapasstuebchen-lenzen.de Café Elbehof Wahrenberg

Charmantes kleines Fachwerkhäuschen auf dem Deich. Mit Self-Service-Kuchen, Kaffee in der Thermoskanne und Kasse des Vertrauens. Gehört zum Bildungsort Elbehof Wahrenberg.

39615 Wahrenberg, Am Elbdeich 68, elbehof.de

Im 500-Einwohner-Städtchen kennt jeder jeden, gerade kommt Ulrich Bethge vorbei. Der 80-Jährige in Shorts und T-Shirt hat von 1969 bis 1990 als Zöllner gearbeitet, sechsmal hat er Menschen in Empfang genommen, die an dieser Stelle rübergeschwommen waren. „Die kamen mir in der Badehose entgegen, mit ihren Sachen in Plastiktüten, und fragten: Sind wir schon im Westen?“ Dass er darüber heute so entspannt sprechen kann, erscheint ihm wie ein Wunder.

Auf die Räder, fertig, los! © Getty Images/pixdeluxe

Elbe, ach Elbe, was hast du nicht alles gesehen. Wir satteln wieder auf und radeln weiter, vorbei an einem weiteren Renaturierungsprojekt, der Hohen Garbe, die man nicht betreten kann. Der BUND hat hier den alten Deich an verschiedenen Stellen geschlitzt, sodass die 400 Hektar große Fläche wieder regelmäßig geflutet wird und sich der Auwald frei entwickeln kann. Uralte Eichen und Ulmen säumen den weiten Elbuferbereich.

In Wahrenberg – wir sind jetzt in Sachsen-Anhalt – stapft uns ein junges Paar entgegen, das gerade gebadet hat. Spontaner Entschluss: Das machen wir auch. „Bleiben Sie zwischen den Buhnen, in der Mitte kann man mitgerissen werden!“ Wir halten uns dran. Besonders reizvoll ist das Schwimmen im Fluss nicht, das Wasser ist spätsommerlich trübe, der Boden glitschig. Aber am Ganges steigen die Pilger ja auch nicht in das sauberste Nass. Egal: Die Vereinigung musste sein. Auf einer Bank am Deich genießen wir die Sonne und die Ruhe. Ein bisschen erfrischt radeln wir weiter.

Der letzte Blick auf die Elbe: von der Eisenbahnbrücke Wittenberge aus. © Marcus Glahn

Bald schon ist sie erkennbar: die Eisenbahnbrücke über die Elbe nach Wittenberge. Neben den Gleisen führt ein schmaler Fußweg entlang, auf dessen Holzbohlen man auch mit dem Fahrrad balancieren kann. Von hinten kommt ein Zug. Wusch! Rumms!

Die Wunder der Technik lassen uns kalt. Wozu diese Geschwindigkeit? Auf der Mitte der Brücke halten wir an, um uns von unserer Freundin zu verabschieden. Ein letzter Blick in die Weite. Unten auf dem Wasser gleitet ein Kanu vorüber. Ade, Elbe! Du bist uns Wunder genug.