Radtour durch das postkoloniale Berlin Preußens langer Schatten

Als der Bundestag 2002 die Gründung des Humboldt Forums als Ort für die außereuropäischen Sammlungen der Staatlichen Museen beschloss, dachte kaum jemand an die Verstrickungen Deutschlands als Kolonialmacht. Zwei Jahrzehnte später wurde die größte Kulturinstitution der Republik bei ihrer Eröffnung von der Debatte eingeholt.

Das Humboldt Forum hatte sich zum Katalysator für die Auseinandersetzung mit einem verdrängten Kapitel deutscher Vergangenheit entwickelt und ist damit der perfekte Ausgangspunkt für eine Radtour durch das postkoloniale Berlin. Vom S-Bahnhof Hackescher Markt radeln wir mit Blick auf die Museumsinsel über die Friedrichsbrücke.

Radtour von Mitte nach Reinickendorf

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Infos zur Tour Strecke: S-Bahnhof Hackescher Markt – Museumsinsel – Wilhelmstraße – Afrikahaus (Am Karlsbad 10) – Brandenburger Tor – Großer Stern – Afrika-Haus (Bochumer Straße 25) – Afrikanisches Viertel – S-Bahnhof Alt-Reinickendorf Länge: 20,1 km, ca. 2 Stunden Highlight: Das Humboldt Forum bemüht sich um die offene Begegnung mit den Nachfahren kolonisierter Gesellschaften. Hier sind viele Artefakte aus den ehemaligen Kolonien ausgestellt. Diese Tour bei Komoot

GPX-Track zum Download

Schon hier ließe sich anhalten, denn in die Museumsinsel ist der koloniale Gedanke tief eingeschrieben. Das Kaiserreich wollte als „späte Nation“ mit den anderen Großmächten durch das Aufspüren und Ausstellen antiker Schätze mithalten. Konkurrenten waren die Kolonialmetropolen London und Paris. Der Pergamonaltar, das Markttor von Milet und das Ischtar-Tor sollten Berlins Ruf als „Spree-Athen“ begründen.

Blick in den Innenhof des Humboldt Forums © Michael Kuchinke-Hofer

Das Pergamonmuseum, das die Monumentalexponate birgt, ist wegen Sanierung bis 2027 geschlossen. Wir radeln also weiter am Lustgarten vorbei, wo uns bereits die Kuppel auf dem rekonstruierten Stadtschloss ins Auge fällt. Nach dem jahrelangen Streit um den Wiederaufbau bescherte das rundum laufende Spruchband, wonach jeder „im Namen Jesu“ sein Knie beugen müsse, neuen Ärger. Das eigentlich um offene Begegnung mit den Nachfahren kolonisierter Gesellschaften bemühte Humboldt Forum gibt sich nach außen widersprüchlich.

Aber schauen wir hinein, der Besuch ist kostenfrei. Man sollte im modernen Inneren wenigstens mit der Rolltreppe in den zweiten Stock fahren, um das Entree der Afrika-Abteilung gesehen zu haben. Die vollgestopften Vitrinen, welche die Fülle der Depots des Ethnologischen Museums mit seinen über 500.000 Exponaten demonstrieren, wirken zunächst abschreckend. Es braucht Zeit, um bis zum spannenden Benin-Saal zu gelangen, der erst nach der Restitution der Bronzen 2022 eröffnet wurde.

Für uns geht es weiter zur Neuen Wache, seit 1993 die Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Eine Erwähnung der Opfer des deutschen Kolonialismus sucht man auf der Tafel neben dem Portal des klassizistischen Tempelchens allerdings vergebens.

Zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft: die Neue Wache an der Straße Unter den Linden © Michael Kuchinke-Hofer

Postkoloniale Initiativen fordern deshalb die Errichtung eines Mahnmals, zumindest eine weitere Gedenktafel. Ihr Fehlen verdeutlicht, wie wenig von der kolonialen Vergangenheit im Stadtbild sichtbar ist, obwohl hier seit Gründung der ersten deutschen Kolonie 1884 in Afrika die Verbände und Behörden, Kolonialwarenhäuser und Missionsgesellschaften ansässig waren.

Die im Auswärtigen Amt für die „Schutzgebiete“ zuständige Abteilung avancierte 1907 zum Reichskolonialamt mit Sitz in der Wilhelmstraße 62, der heutigen Nummer 52. Dort steht heute ein Büro-Neubau mit einer Tafel davor, die an die Übergabe der Dibobe-Petition 1919 erinnert.

Erinnerungstafel an die Übergabe der Dibobe-Petition 1919 © Michael Kuchinke-Hofer

Die 18 in Deutschland lebenden Unterzeichner aus dem heutigen Kamerun und Tansania wandten sich damit an die Weimarer Nationalversammlung, um mutig gegen die Verletzung der Menschenrechte in den Kolonien zu protestieren

Gegenüber, an der Wilhelmstraße 92, befand sich einst das Reichskanzlerpalais, wo 1884/85 die berüchtigte Afrika-Konferenz stattfand. Eine Infotafel verweist darauf. Auf Einladung von Reichskanzler Otto von Bismarck kamen hier die Vertreter europäischer Mächte, der USA und des Osmanischen Reiches zusammen. Damit begann der „Wettlauf um Afrika“, die Kolonisatoren zogen willkürlich Grenzen ohne Rücksicht auf die Bevölkerung.

An der Ecke Niederkirchner- / Stresemannstraße erinnern gleich zwei Stelen an das einstige Völkerkundemuseum, die Stele aus dem Jahr 2022 insbesondere an die Verstrickungen des Direktors Felix von Luschan.

Auf die Räder, fertig, los! © Getty Images/pixdeluxe

Von hier aus machen wir einen Abstecher zum Afrikahaus (Am Karlsbad 10), einer der wenigen erhaltenen Kolonialbauten Berlins. Die kleinen Schmuckreliefs und das rassistisch überzeichnete Gesicht eines Afrikaners an der Hausfront würde man fast übersehen, wenn nicht eine Tafel darauf hinweisen würde, dass die Deutsche Kolonialgesellschaft von hier aus seit 1911 Lobbyarbeit betrieb. Für die Tafel sorgte Oumar Diallo, der 1993 mit dem Verein Farafina das Afrika-Haus in Moabit als Begegnungsstätte gründete, ohne damals vom historischen Vorgänger zu wissen. Wir treffen ihn noch.

Essen und Trinken auf dieser Tour Bantou Village

Afrikanisches Restaurant mit Schwerpunkt auf der Küche Kameruns.

13353 Berlin-Wedding, Kameruner Straße 2, bantou-village-berlin.de Salone Market

Kleiner Imbiss mit Essen aus Sierra Leone.

13353 Berlin-Wedding, Genter Straße 66

Vorher kehren wir auf unsere alte Route zurück, wo wir uns von der Straße des 17. Juni mit Blick auf das Brandenburger Tor vorzustellen versuchen, wie der Kommandeur Paul von Lettow-Vorbeck 1919 hoch zu Ross mit knapp 150 Mitgliedern der „Schutztruppe“ nach ihrer Entlassung aus der britischen Kriegsgefangenschaft in Afrika in die Stadt einmarschierte.

Literatur-Tipps zu dieser Radtour Berlin – Eine postkoloniale Metropole

Dieser Stadtführer holt die koloniale Vergangenheit Berlins wieder hervor. Er stellt prägnant vornehmlich im Bezirk Mitte bedeutende kolonialhistorische Erinnerungsorte vor und erinnert damit an eine verdrängte historische Schicht im Stadtbild.

Oumar Diallo & Joachim Zeller: Berlin – Eine postkoloniale Metropole. Metropol Verlag, Berlin 2024, 22 Euro © dtv Der chinesische Paravent

Ausgehend von einem Erbstück, dem titelgebenden Paravent, erzählt Tagesspiegel-Kulturredakteurin Nicola Kuhn von ihrem Urgroßvater als Kaufmann und kolonialem Player in China und Afrika. Zudem stellt sie die Geschichten zehn weiterer Akteure in den Mittelpunkt – ob Missionar, Geograf, Gouverneur oder Reeder – und zeigt, wie ihre Nachfahren heute dazu stehen. Ausgangspunkt ist jeweils ein mitgebrachtes Souvenir, Kriegerschild, Hocker, Trommel, Silbergeschirr, die auch geraubt sein könnten.

Nicola Kuhn: Der chinesische Paravent. Wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam. Dtv, München 2024, 25 Euro

Tausende jubelten ihm zu, weil er erst Tage nach der deutschen Niederlage in Europa kapitulierte und damit als vermeintlich ungeschlagen galt. Er wurde zum bekanntesten Propagandisten des Kolonialrevisionismus, auch unter den Nationalsozialisten.

Wegbereiter des Kolonialismus

Am Großen Stern erhebt sich bombastisch das Denkmal Otto von Bismarcks, immer wieder Gegenstand dekolonialer Aktionen: mal mit Farbe bespritzt, mal durch Performer bespielt. Zunächst skeptisch eingestellt, wurde der Reichskanzler doch zum Wegbereiter des Kolonialismus, denn er stellte die Landkäufe deutscher Händler unter offiziellen Schutz und befürwortete schließlich die Gründungen.

Bismarck-Nationaldenkmal am Großen Stern © Michael Kuchinke-Hofer

Das Weltmachtstreben des Reiches symbolisiert der zu Füßen Bismarcks kniende Atlas, der einen gewaltigen Globus auf seinen Schultern trägt – vorne gut sichtbar der afrikanische Kontinent.

Anlaufstelle für Eintreffende

Von hier geht es Richtung Norden zum Afrika-Haus von Oumar Diallo (Bochumer Straße 25), der uns gleich ins Gründerzeithaus bittet. An den Wänden hängen Porträts von Jesse Owens, Josephine Baker, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Miriam Makeba.

Kwame Nkrumah führte Ghana 1957 als eines der ersten Länder Afrikas in die Unabhängigkeit. © Michael Kuchinke-Hofer

Diallo gründete das Afrika-Haus damals, strategisch nah zum Bahnhof Zoo, als Anlaufstelle für Eintreffende. Heute finden hier Kulturveranstaltungen statt, Seminare, Vorträge. Und mancher Anstoß geht von hier aus, wie der Stadtführer „Berlin – Eine postkoloniale Metropole“, den Diallo mit dem Historiker Joachim Zeller schrieb.

„Berlin ist nicht nur weiß. Wir leben in einer pluralisierten Welt. Die Hautfarbe sollte keine Rolle mehr spielen“, betont der 70-Jährige. Er hat sich vorgenommen, die koloniale Geschichte der Stadt sichtbar zu machen, und setzt sich für weitere Gedenktafeln ein.

Oumar Diallo gründete das Afrika-Haus 1993. © Michael Kuchinke-Hofer

Eine solche fehlt auch vor dem Robert-Koch-Institut in Wedding. Vor dem Backsteinbau erinnert zwar ein Denkmal an die Menschenversuche zur NS-Zeit, an die koloniale Vergangenheit allerdings nur ein von Aktivisten auf der anderen Straßenseite aufgehängtes Banner zwischen Bäumen.

Dem Namensgeber des Instituts und Begründer der Tropenmedizin dienten die Kolonien als riesiges Versuchsfeld.

Die Zentrale des Robert-Koch-Instituts in Wedding © Michael Kuchinke-Hofer

Bei seinen Experimenten an Patienten ging Robert Koch brachial vor, um die richtige Medikamentierung bei Malaria und Schlafkrankheit herauszufinden.

Zurück in die Gegenwart

Wen es schüttelt, der radelt schnell weiter gen Norden ins Afrikanische Viertel, zurück in die Gegenwart. Hier wohnen seit den 1990er-Jahren zunehmend Menschen mit afrikanischen Wurzeln.

Das Afrikanische Viertel in Wedding ist das größte koloniale Flächendenkmal in Deutschlands. © Michael Kuchinke-Hofer

Seinen Namen aber hat das Viertel durch die Straßennamen, die seit 1899 an die deutsche Kolonialherrschaft erinnern sollten. Es ist damit das größte koloniale Flächendenkmal Deutschlands. Kein Wunder, dass hier den Umbenennungen besondere Bedeutung zukam.

So heißt der ursprünglich nach Gustav Nachtigal, einem Wegbereiter des Kolonialismus durch betrügerische Landkäufe, benannte zentrale Platz seit 2022 Manga-Bell-Platz im Gedenken an den König der Duala, der sich gegen die Vertreibung wehrte.

An die Geschichte des Viertels erinnert eine Informationstele an der Ecke Müller- / Ottawistraße, mit einem Text auf der Vor- und einem auf der Rückseite, weil sich Aktvist:innen und Bezirk nicht einigen konnten.

Es gibt eben nicht die eine Geschichte, sondern viele zu erzählen.