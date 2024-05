Tim Mälzer und Max Strohe gegen Krebs Mit gesundem Essen den Heilungsprozess fördern

Expertenvorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops: Ein reger Austausch zum Thema Krebs fand am vergangenen Wochenende in der Telekom-Hauptstadtrepräsentanz an der Französischen Straße statt. Dort lief die fünfte Yes!Con – laut Veranstalter Deutschlands größte Krebs-Convention von und für Betroffene. Zu den Speaker:innen, die an zwei Tagen zu Themen wie dem Umgang mit der Erkrankung am Arbeitsplatz oder zum Forschungstand bei der Krebs-Impfung zu hören waren, gehörten auch Prominente – etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl oder Schauspielerin Susan Sideropoulos.

Der Frage, welche Rolle gesundes Essen und Genuss beim Genesungsprozess in der Krebstherapie spielen, widmeten sich Max Strohe vom Kreuzberger Sternerestaurant „Tulus Lotrek“ und TV-Koch Tim Mälzer. Strohe arbeitet seit 2022 mit Vivantes zusammen und konzipiert für den Klinikkonzern Rezepte, die aus regionalen Zutaten frisch zubereitet werden. „Grundsätzlich spielt Ernährung in fast allen Krankheitsbildern eine wichtige Rolle”, so Strohe. Im Bereich der Krebstherapie sei Mangelernährung ein wichtiges Thema, deshalb seien der Eiweißgehalt und die Nährstoffversorgung entscheidend. Das Ziel sei es, Kulinarik und Ernährungswissenschaft miteinander zu kombinieren.

Krankenhausessen schmeckt nicht, sieht nicht gut aus und ist verkocht. Das habe ich versucht zu ändern. Max Strohe, Sternekoch

„Nährstoffe interessieren mich nicht besonders”, sagte hingegen Tim Mälzer, für ihn stehe die emotionale Komponente von Essen im Vordergrund. Der Hamburger arbeitet aktuell an einem Projekt für Demenzkranke. Beim Kochen habe er gemerkt, wie instinktiv Menschen, die zuvor kaum noch mit ihrer Umwelt interagiert haben, auf vertraute Wohlfühlküche reagieren. „Ich habe gemerkt: krass, meine Arbeit hat eine Wirkung”, so Mälzer. Auch Krebskranken gehe oft der Appetit verloren, das habe er bei einem Freund beobachtet und deshalb begonnen, für ihn zu kochen.

Schauspielerin Susan Sideropoulos und TV-Koch Tim Mälzer bei der Krebs-Convention Yes!Con in Berlin. © imago/Gartner/IMAGO/Gartner

Max Strohe entwickelte für Vivantes das Konzept der „Heimatküche“. Die hat jedes Jahr einen anderen Fokus, 2024 sind es komplett vegane Gerichte – beispielsweise Königsberger Klopse aus Sonnenblumenhack. Für das Zusammenspiel von Optik, Geschmack, Geruch und Herkunft nehme er möglichst häufig selbst an Verkostungen im Krankenhaus teil, so der Sternekoch. „Grundsätzlich hat Krankenhausessen immer einen schlechten Ruf. Es schmeckt nicht, es sieht nicht gut aus und es ist verkocht.” Das habe er versucht zu ändern.

„Essen im Krankenhaus muss nicht immer Diätkost sein – und so sind wir an das Thema herangegangen: Gewürze, Salz, auch mal Schärfe in Kombination mit regionalen, nachhaltigen und Bioprodukten erweitern nun das Angebot.” Die Erkenntnis, dass Essen im Krankenhaus eine zentrale Rolle beim Genesungsprozess zukommt, sei eine relativ neue Entwicklung. „Mich freut es besonders, dass wir in Berlin schon seit einigen Jahren ein Zeichen setzen – und über den Tellerrand der üblichen Krankenhausernährung hinwegblicken.”

Die Herausforderung: Im Krankenhaus stehen pro Patient:in und pro Tag nur fünf bis sechs Euro für drei Mahlzeiten zur Verfügung. Mehrkosten entstehen bei seinen Rezepten laut Strohe aber nicht, „da durch Fachwissen im Projektteam die Rezepturen so geschrieben worden sind, dass Vivantes sohne Kostensteigerung die Veränderungen umsetzten konnte”.