Überraschender Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin muss nicht für Sozialarbeit freier Schulen zahlen

Das Land Berlin muss den freien Schulen die Personalkosten für Schulsozialarbeit und IT-Betreuer nicht erstatten. Für ihre Verwaltungsleiter bekommen sie erst ab 2022 Zuschüsse. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag in einem Musterverfahren entschieden. Es war von der Evangelischen Schulstiftung am Beispiel der Evangelischen Sekundarschule Neukölln stellvertretend für 87 weitere freie Schulen verschiedener Träger geführt worden.

Die Träger hatten sich im September 2021 für die Klage entschieden, weil sie sich benachteiligt fühlten. Denn laut Schulgesetz müssten sie eigentlich 93 Prozent der „vergleichbaren“ Personalkosten erhalten, die das Land für die staatlichen Schulen ausgibt. Nachdem das Land seit 2021 die Stellen für andere Berufsgruppen, darunter vor allem die genannten Verwaltungsleitungen, IT-Administratoren und Sozialarbeiter, rasant ausgebaut hatte, wollten die freien Träger auch profitieren.

Das Gericht entschied, dass sie lediglich für die Verwaltungsleitungen Geld bekommen können. Allerdings erst ab 2022, weil es diese Berufsgruppe vorher noch nicht flächendeckend an allen öffentlichen Schulen gegeben habe.

60 Prozent der Kosten freier Schulen bezuschusst das Land im Schnitt.

Für das IT-Personal gibt es nur dann Geld, wenn die Aufgaben von Lehrkräften oder anderen Mitarbeitern der Schule übernommen werden. Wenn die Bezirke für die Betreuung Firmen beauftragen, müssen diese Ausgaben der öffentlichen Hand nicht bei den Zuschüssen für die freien Schulen berücksichtigt werden. Das Gericht argumentiert mit dem Schulgesetz. Dort steht nämlich, dass nur die Dienstleitungen bezuschusst werden müssen, die von bei den Schulen angestellten Mitarbeitern geleistet werden.

Um die Sozialarbeit kümmern sich freie Träger

Die gleiche Argumentation gilt für die Sozialarbeit, denn die an Berliner Schulen tätigen Sozialarbeitenden seien „ganz überwiegend“ nicht Beschäftigte der Schulen selbst, sondern von freien Trägern der Jugendhilfe.

Die freien Schulen beklagen seit mehreren Jahren eine massive Benachteiligung gegenüber den staatlichen Schulen. Das liegt zum einen dran, dass sie keinerlei Zuschüsse für ihre Gebäudeunterhaltung, Lehrmittel sowie Reinigung und Baukosten erhalten. Zum anderen waren auch die Personalkostenzuschüsse abgesenkt worden: Früher hatten sie 97 Prozent der vergleichbaren Personalkosten ersetzt bekommen. Dies war während der Sparjahre unter Klaus Wowereit und seinem Finanzsenator Thilo Sarrazin (beide SPD) auf 93 Prozent gekürzt worden.

Die Kürzungen aus diesen Jahren wurden in nahezu allen Bereichen nach und nach zurückgenommen, nicht aber bei den freien Schulen. In der Folge decken die Landeszuschüsse nur etwa 60 Prozent der Gesamtausgaben der freien Träger ab.

