Ukraine-Invasion Tag 454 Wie Menschen in Bachmut den Krieg erleben

Am Samstag hatte Russland die Stadt Bachmut für komplett erobert erklärt. Kiew widerspricht dem, erst am Dienstag erklärte die Vize-Verteidigungsministerin, dass die Ukrainer weiterhin Teile im Südwesten der Stadt hielten. Fest steht: Der Kampf um Bachmut ist einer der blutigsten des Krieges und dauert schon seit Monaten an. Der britische „Telegraph“ hat nun mit Menschen vor Ort gesprochen – Zivilisten wie Soldaten – und sie gefragt, wie sie diese Zeit erlebt haben. (Quelle hier).

Da ist die 35-jährige Yana Olha, die sagt, sie werde den Tag, als der Krieg nach Bachmut kam, nie vergessen. Es sei kurz vor ihrem Geburtstag gewesen. „Wir haben schon 2014 Kämpfe erlebt, aber dieses Mal war die Angst schlimmer.“

Ein Soldat, der anonym bleiben wollte, sagte wiederum, es sei eine absurde Situation gewesen, als er in der Stadt angekommen sei. „Der Feind war bereits am Rand der Stadt präsent. Viele Einwohner aber blieben und wollten ihre Häuser nicht verlassen.“ Genau wie Yana Olha, die wie viele andere sagt, dass sie nicht wisse, wo sie sonst hingehen könne. „Alle unsere Freunde waren längst weg. Wir blieben in der Hoffnung, dass unsere Stadt nicht verloren gehen würde. Wir waren dumm“, sagte sie dem „Telegraph“.



Die Sanitäterin Anastasia Schumenko war während der gesamten Schlacht um Bachmut im Einsatz. Der Kampf, so sagt sie, habe Menschen dazu gezwungen, das Leben von einem auf den anderen Moment neu zu bewerten. Das tägliche Sterben, das sieht auch Feldwebel Andrij. „Ich kann die Russen nicht verstehen, sie sehen, dass hier viele Menschen sterben“, sagte er der Zeitung. Aber sie gingen mehr und mehr in die Schlacht. „Aber auch auf unserer Seite sterben immer mehr Menschen“, Menschen ohne Kampferfahrung, die nicht töten wollten, aber es für die Freiheit tun müssten.



Während sich die Soldaten noch immer an ein bisschen Hoffnung klammern, haben viele Einwohner diese schon verloren. Denn selbst wenn die Ukrainer Bachmut halten könnten, von der Stadt selbst ist kaum noch etwas übrig (mehr dazu in unseren Lesenempfehlungen). „Ich träume davon, mit meiner Schwester und ihren Kindern im Haus meiner Eltern zu Abend zu essen“, sagt auch Yana Olha. Aber das Haus sei nicht mehr da, ihre Eltern hätten alles verloren.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: