Ukraine-Invasion Tag 511 Kiews Moralbooster für seine erschöpften Truppen

Normalerweise kann sich ein Soldat seinen Einsatzort an der Front nicht aussuchen. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine macht Kiew allerdings eine Ausnahme. Soldaten, die aus ihren Heimatorten vertrieben wurden, können beantragen, genau dort bei der Rückeroberung mitzuhelfen. Und das hat auch Vorteile, wie die „New York Times“ nun berichtet (Quelle hier).

Diese Soldaten, so schreibt die Zeitung, kennen sich in den umkämpften Regionen bestens aus und haben manchmal auch noch Familie und Freunde auf der anderen Seite der Frontlinie. Wie zum Beispiel der Gefreite Jewgenij. „Ich kann die Energie des Bodens hier spüren und kenne jeden Busch an dieser Front“, sagte er der „New York Times“. „Ich kann Entscheidungen schneller treffen, weil ich alle Flüsse kenne – welche im Sommer austrocknen und welche nicht.“ Jewgenijs Heimat ist die Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer.

Und das Meer ist es auch, was er am meisten vermisse, sagt er. „Für die Brigade ist es viel besser, Leute zu haben, die sich in der Gegend auskennen, deshalb erlauben unsere Kommandeure, dass sie genau dort kämpfen dürfen“, sagt der Oberleutnant Dmytro. Auch er hat sich in der Nähe seiner Heimat, einer besetzten Stadt in der Region Cherson, einsetzen lassen. Er wolle seine Eltern sehen, sagt er, „je schneller, desto besser“.

Aber es ist nicht immer nur die Sehnsucht nach der Heimat und den Menschen dort, die die Soldaten an die Front nahe ihrer Städte und Dörfer treibt. Manchmal ist es auch ein Rachegefühl, von dem einige Soldaten gegenüber der Zeitung sprachen – gegen die Ukrainer in den besetzten Gebieten, die sich im Krieg auf die Seite Russlands gestellt hätten.

