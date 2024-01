„Unser Karstadt in der Altstadt“ Was wird aus dem Kaufhaus in Spandau?

Was wird aus dem Karstadt-Haus in der Altstadt von Berlin-Spandau? Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist nach eigenen Angaben bis zum Spätsommer durchfinanziert. Galeria-Chef Olivier van den Bossche rechnet auch nicht mit einer Zerschlagung und betont die Wichtigkeit für die Innenstädte: „Für die Versorgung der Menschen in den Städten ist Galeria Karstadt Kaufhof essenziell, und die umliegenden Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe brauchen den großen Nachbarn als Frequenzbringer für die Innenstadt. Wir werden nach diesem Befreiungsschlag wieder erfolgreich sein können“, sagte er jetzt im Tagesspiegel-Interview.

Eröffnet wurde das Spandauer Kaufhaus an der Carl-Schurz-Straße 1965, damals noch unter dem Namen „Hertie“. 150 Menschen arbeiten dort, davon 50 in Shops.

Karstadt in Spandau - und im Wandel der Zeit. © u.a. André Görke

Erst kurz vor Weihnachten hatte Bürgermeister und Wirtschaftsstadtrat Frank Bewig, CDU, bei der neuen Chefin in Spandau, Filialgeschäftsführerin Marit Kretschmar, vorbeigeschaut. Darüber hat der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels berichtet.

„Unser Karstadt in der Altstadt ist und bleibt für Spandau von zentraler Bedeutung. Wir als Bezirk werden all unser Möglichstes tun, um zur Standortsicherung beizutragen. Und die Spandauerinnen und Spandauer sind gefordert, ihrem Karstadt die Treue zu halten“, sagte Bewig.

In der Immobilienszene wird schon lange geraunt, dass Karstadt in Spandau womöglich die Flächen halbieren wolle – die Keller-Etage (früher Lebensmittel) ist schon lange dicht. Auch das Café ganz oben war die letzten Wochen geschlossen. Karstadt selbst äußert sich zu einzelnen Filialen nicht.

Klotz in der Altstadt: Karstadt in der Fußgängerzone. Hinten das Rathaus Spandau. © Thilo Rückeis

Ein großes, leeres, dunkles Kaufhaus in der Altstadt Spandau fürchten alle. Das könnte abschreckend wirken für alle Menschen, die in die Altstadt wollen. Zumal 2025 auch der Marktplatz umgebaut wird und dann brachliegt - hier die Baupläne im Tagesspiegel.

Im Rathaus gibt es außerdem grobe Gedankenspiele, leerstehende Karstadt-Etagen vielleicht selbst zu nutzen. So große und leerstehende Mietflächen in Rathausnähe sind schließlich rar. Allerdings: „Es dürften dann keine stillen Büroflure sein, sondern eher Bezirkseinrichtungen mit Publikumsverkehr“.

Auch Kulturflächen seien in so einem riesigen Haus theoretisch denkbar, sagen Menschen, die etwas zu entscheiden haben im Rathaus - mehr dazu hier im Tagesspiegel. Gab’s nicht mal die Idee einer „Havelphilharmonie“ in Spandau? Dem Bezirk fehlt eine moderne Kulturbühne für bis zu 500 Menschen.

Lesen Sie mehr aus Spandau in unserem Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir lokale Bezirksnachrichten, greifen Kiezdebatten auf, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier eine Vorschau auf die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Architekturfans wollten den Nachkriegsbau retten , doch sie kamen zu spät: Die Zufluchtskirche in Spandau ist planiert und abgerissen. Was entsteht dort nach dem letzten Gottesdienst am Bauzaun? Spandaus Immobilienstadträtin nennt im Spandau-Newsletter neue Termine, neue Kosten, viele Details zur Baustelle. Und wann wird die Zuversichtskirche abgerissen?

, doch sie kamen zu spät: Die in Spandau ist planiert und abgerissen. Was entsteht dort nach dem letzten Gottesdienst am Bauzaun? Spandaus Immobilienstadträtin nennt im Spandau-Newsletter neue Termine, neue Kosten, viele Details zur Baustelle. Und wann wird die abgerissen? Baustart für die Siemensbahn und am Siemens-Campus : Großrojekte sind Thema im Senat

und am : Großrojekte sind Thema im Senat Kommt nicht infrage!“: Die Windrad-Pläne für Gatow und Hakenfelde - und was wird aus den Windrädern in Haselhorst, Staaken und Stresow ?

? „Bergbau in Pichelswerder“: Was soll eigentlich der Bohrturm an der Heerstraße?

Zwei neue Blitzer für Spandau - und mehr Tempo auf der Klosterstraße?

- und mehr Tempo auf der Viele News zu Karstadt, Eiswerder und zur Wirtschaftsförderung

und zur Zebrastreifen in der Altstadt in Regenbogen-Farben?

in der Altstadt in Regenbogen-Farben? Konzerttipp: 1600 Pfeifen am Lutherplatz

Zitadelle: Spandau und sein Bismarck-Denkmal

Klassik in Kladow - an einem ganz besonderen Ort: dem ehemaligen Wohnhaus des Komponisten Isang Yun

Isang Yun Fanbus des SC Staaken rollt an die Ostseeküste

rollt an die Ostseeküste Sportlergala : Talente aus Spandau gesucht

: Talente aus Spandau gesucht „Waschmaschinen, Sofa, Autoreifen“: Überall Müll auf Spandaus Straßen

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.