US-Team wendet das Blatt beim Ocean Race Ein Sieg, ein Rekord und ein Gefühl der Stärke

Kurz nachdem Charlie Enright mit seinem „11th Hour“-Team als erster die Ziellinie in Aarhus überquert hatte, wurde ihm eine einfache Frage gestellt: Wie er es geschafft habe, die zweite Ocean-Race-Etappe in Folge zu gewinnen?

Darauf wusste der Amerikaner keine Antwort. Der 38-Jährige sagte stattdessen etwas Lobendes über die Konkurrenz, die ihm eng auf den Fersen geblieben war, aber das erklärte auch nicht, warum „11th Hour“ bei einer der schnellsten Transatlantik-Überquerungen in der Geschichte der Seefahrt am Ende mit dem Vorsprung von über vier Stunden vorne gelegen hat.

Sollte es wirklich nur daran gelegen haben, dass das US-Team sein altes Selbstvertrauen wiedergefunden hat? Am Boot habe es nie gelegen, das sei immer schnell gewesen, glaubt Enright. Nun sei man auch in mentaler Hinsicht auf das frühere Niveau zurückgekehrt.

Einen Knacks wegbekommen hatte das US-Duo Enright und sein Navigator Simon Fisher auf der Südmeer-Etappe, auf der sich ein technisches Problem an das nächste reihte. Die Crew musste glauben, dass egal, was sie unternahm, irgendwas an ihrem Tun oder an der Vorbereitung durch das Shore-Team nicht stimmte. Als das Ocean Race wirklich wichtig zu werden begann, waren sie nicht konkurrenzfähig, sondern mit ihren Nerven beschäftigt.

Auf der anschließenden Etappe von Brasilien in die USA triumphierten die Amerikaner vor heimischem Publikum zum ersten Mal, wenn auch denkbar knapp vor der deutschen „Malizia“. Da die bis dahin führende „Holcim-PRP“ mit gebrochenem Mast aufgeben musste, war es an ihren beiden stärksten Verfolgern, die Sache unter sich auszumachen und im Ranking kräftig aufzuholen.

Ocean Race Der Hochseeklassiker führt in mehreren Etappen um die Welt und findet zum 13. Mal statt. Seit 1973 wird er regelmäßig alle vier Jahre ausgetragen. Die diesjährige Ausgabe mit dem relativ kleinen Teilnehmerfeld gilt als Übergangsphase. Es sind fünf Teams mit Imoca-Racern angetreten, darunter Boris Herrmanns „Malizia“. Die 7. Etappe führte von Newport, USA, nach Aarhus in Dänemark und betrugt 4000 Meilen . Es folgen zwei weitere Etappen – in die Niederlande und nach Genua, wo das Rennen Anfang Juli endet.

Zur Atlantik-Etappe holte man sich Verstärkung in Form des französischen Imoca-Champions der Jahre 2021 und 2022, Charlie Dalin. Der 39-jährige „Macif“-Skipper ist der klassische Solosegler, was sein linkisches Auftreten auf sympathische Weise unterstreicht. Gemeinsam würde es über Gewässer gehen, die ihm mit zahllosen Erfolgen bei Transatlantik-Regatten so vertraut sind wie kaum jemandem. Seine Effektivität ist legendär.

Charlie Dalin (mit Helm) an Bord von „11Th Hour“. Das Boot ist ein Schwesterschiff seiner eigenen Imoca-Yacht. © Amory Ross / 11th Hour Racing / The Ocean Race

Aber auch Kevin Escoffier holte ein Schwergewicht in seine Crew. Mit Charles Caudrelier kam der Sieger des vergangenen Ocean Race an Bord. Damit revanchierte sich Escoffier bei seinem vormaligen Skipper, mit dem er den Volvo-Ocean-Race-Triumph an Bord der „Dongfeng“ erlebt hatte. Mit Imoca-Racern kennt sich Caudrelier allerdings weniger gut aus als mit Maxi-Trimaranen, mit denen er jetzt für gewöhnlich unterwegs ist.

Der Reigen der französischen Segel-Asse, die für die Atlantik-Etappe zustiegen, wurde an Bord der „Malizia“ mit Yann Eliès komplettiert. Der 48-jährige Bretone ersetzte Navigator und Taktiker Nicolas „The Brain“ Lunven, der nach sechs Etappen eine Pause brauchte. Obwohl Eliès offiziell in den Diensten des Paprec-Arkéa-Rennstalls steht und Landsmann Yoann Richomme dabei helfen soll, den Umstieg in die Imoca-Klasse möglichst schnell zu bewerkstelligen, war er schon zum zweiten Mal auf der „Malizia“. So hatte er Boris Herrmann auf der 2. Etappe ersetzt, nachdem dieser sich eine Brandwunde am Fuß zugezogen hatte.

Der Bretone Yann Elies half Boris Herrmann einst bei dessen Einstieg in die Imoca-Szene. © Antoine Auriol / Team Malizia / The Ocean Race

Da Herrmann es immer genießt, an der Seite seines früheren Mentors Eliès zu segeln, klappte es vom Start weg prima. Das In-Port-Race in Newport hatte wegen eines Sturms umgewandelt werden müssen. So wurde der Parcours in den engen Buchten von Rhode Island kurzerhand an den Anfang der Langstreckenetappe über den Atlantik gelegt - und „Malizia“ strich wertvolle Punkte ein, indem sie ihn als erste absolvierte.

Danach ging es hinaus auf den Ocean, der sich, so viel war vorher klar, von seiner ungemütlichen Seite zeigen würde. Und hier schon, als die Inseln Connecticuts hinter dem Horizont versanken, fiel die Vorentscheidung. Denn Herrmanns „Malizia“ konnte die Geschwindigkeit nicht mitgehen, die „11th Hour“ so früh schon erreichte.

Geheimsache J2

„Diese Etappe war aus strategischer Sicht nicht einfach“, sagt Navigator Yann Eliès. „Es gab nicht viele Züge zu machen, weshalb es wichtig war, sie nicht zu verpassen. Wir haben einen verpasst“, fügt er selbstkritisch hinzu, „als wir eine Wetterfront durchqueren mussten, um vor ihr zu sein und dann in einer regelmäßigen Windströmung und bei schönem Seegang zu segeln. Leider haben wir unser Manöver etwas falsch getimed, um etwa eine Stunde verkehrt. Hut ab vor dem Navigator von ,11th Hour’, der gegen die Vorhersagen des Computers handelte und den richtigen Zug gemacht hat.“

Am zweiten Tag ging ein wichtiges Vorsegel (J2) kaputt, was die „Malizia“-Crew für sich behielt, da sie es nicht mehr reparieren konnte.

Als die vier verbliebenen Ocean Racer - der fünfte Teilnehmer „Guyot“ hatte wegen eines gebrochenen Masts in der vorausgegangenen Etappe auf einen Start verzichten müssen - in den Einfluss eines ausgeprägten Tiefdruckgebiets gerieten, dessen Wirbel sie wie ein Motor über den Nordatlantik treiben würde, da konnte zunächst nur „Holcim-PRB“ das extrem hohe Tempo mithalten. Das Duo setzte sich ab, „Malizia“ fiel mehr als 50 Meilen zurück.

Ideale Bedingungen. „Holcim-PRB“ auf Rekordjagd im Atlantik. © Yann Riou | polaRYSE / Holcim - PRB / The Ocean Race

Der Husarenritt wurde nicht mal dadurch aufgehalten, dass „11th Hour“ mit über 30 Knoten auf ein Hindernis im Wasser prallte, vermutlich ein großes Tier. Das Boot wurde abrupt abgestoppt, so dass sich Charlie Dalin eine milde Gehirnerschütterung zuzog und Bord-Reporter Amory Roos sich an der Schulter verletzte. Der Unfall rüttelte die Crew ziemlich durch, doch sie hatte eine knappe Führung zu verteidigen und war in Bedingungen unterwegs, die nahezu perfekt erschienen. Da mussten Schmerztabletten fürs erste reichen.

Yann Eliès sprach von einem „Speed-Kurs“, der kaum strategische Optionen eröffnete. Die Rekordjagt war eröffnet. „11th Hour“ kratzte als erstes an der 600-Meilen-Marke, die Simeon Tienpont’s Team „AkzoNobel“ beim vergangenen Ocean Race um zwei Meilen überschritten hatte.

Dazu muss man wissen, dass das Ocean Race in seiner langen Historie oft die Umstände schuf, unter denen Rekorde aufgestellt werden konnten. So wurden die zurückgelegten Strecken immer größer, die eine Ocean-Race-Yacht in 24 Stunden zurückzulegen vermochte.

305 Meilen (1973)

(1973) 343 nm (89/90)

(89/90) 428 nm (Intrum Justitia, 1994)

(Intrum Justitia, 1994) 449 nm (Silk Cut, 1998)

(Silk Cut, 1998) 460 nm (SEB, 2002)

(SEB, 2002) 484 nm (Illbruck, 2002)

(Illbruck, 2002) 530 nm (Movistar, 2005)

(Movistar, 2005) 546 nm (ABN AMRO ONE, 2005)

(ABN AMRO ONE, 2005) 562 nm (ABN AMRO TWO, 2005)

(ABN AMRO TWO, 2005) 596 nm (Ericsson 4, 2008)

(Ericsson 4, 2008) 601 nm (AkzoNobel, 2015)

Als erstes pulverisierte „Holcim-PRB“ in einem 24-Stunden-Lauf die alten Bestmarken, als die Escoffier-Truppe mit Dalin, den beiden Briten Ebby Ehler und Sam Goodchild den Rekord auf 640 Meilen nach oben schraubte.

Boris Herrmann und seine „Malizianer“ überboten den 24-Stunden-Fabelrekord von „Holcim-PRB“ noch einmal um 407 Meter. © Antoine Auriol / Team Malizia / The Ocean Race

Der hatte eine Tag bestand. Denn als die „Malizia“ in das Seegebiet raste, das mit kräftigen Winden und flacher See ideale Bedingungen für hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten bot, da sollte er gleich wieder überboten werden.

Es sei praktisch unmöglich, diese Art von Rekord aufstellen zu wollen, sagte Boris Herrmann an Bord. Er selbst hatte es auf der „Maserati“, einer Superyacht, die nur für diesen Zweck gebaut worden war, mehrfach versucht. Immer war er gescheitert. Deshalb waren die Ambitionen eher gering. Aber es lief dann doch einfach zu gut. Und wie Videoaufzeichnungen aus der letzten Phase der Hetzjagd zeigen, ging Tempo diesmal keineswegs mit unerträglichen Lebensbedingungen einher. Die „Malizia“ rauschte dahin, ein Rausch der Elemente, in dem alles ineinanderfloss. Am Ende der 24 Stunden standen 641 Meilen auf der Uhr. Die Differenz: 407 Meter.

In die Geschichtsbücher gesegelt.

Als der Rekord bestätigt war, ging es hoch her. Herrman, Eliès, Will Harris und Rosalin Kuiper verwandelten das kein bisschen langsamer werdende Boot in die Party-Zone, als die es sich nun schon mehrfach gezeigt hat. Die oft überschwängliche Freude der „Malizianer“ wird eines der Highlights dieses Rennens über sein Ende hinaus bleiben.

Nichts wie hinterher. Boris Herrmann verfolgt die „Holcim-PRB“ im Kampf um Platz 2. © Antoine Auriol / Team Malizia / The Ocean Race

Trotz dieser Leistung für die Geschichtsbücher verringerte sich der Abstand zum Führungsduo kaum. Die „Malizia“ blieb an 3. Position und musste darauf hoffen, dass sich im letzten Akt eine Möglichkeit ergeben würde. Großbritannien wurde kurz mal eben Rechts liegen gelassen, die Nordsee an einem Vormittag überquert. Dann machte Escoffier bei Skagen den Fehler, gleich nach Süden abdrehen zu wollen. Als er den Fehler korrigierte, hatte Herrmanns „Malizia“ bereits aufgeschlossen. Zum Schluss trennten die beiden Kontrahenten weniger als zwei Meilen. Ein verpatztes Manöver, und das wär’s gewesen.

Charlie Enright sagte nach der Ankunft, dass für jedes der drei Spitzenteams diesmal etwas gewonnen wurde: für ihn selbst die Etappe, für Escoffier die alte Stärke und für Herrmann ein Weltrekord.

Denn als die „Malizia“ am Morgen des Montag in Aarhus als 3. das Ziel erreichte, betrug ihr Rückstand sechs Minuten. Trotzdem fällt Herrmann mit 24 Punkten im Gesamtklassement zurück. „11th Hour“ führt mit 28 Punkten, gefolgt von „Holcim-PRB“ mit einem Zähler weniger (27).

Boris Herrmann in Aarhus. © Sailing Energy / The Ocean Race

Es bleiben noch zwei Etappen bis zur finalen Ankunft in Genua. Die „Malizia“-Mannschaft muss bis dahin vier Plätze besser sein als die US-Konkurrenz und gleichzeitig drei besser als die Franco-britische Crew um Escoffier. Theoretisch ist das machbar.

Wenn andere Teams vor einer solchen Situation standen, haben sie oft noch einmal die Crew umbesetzt, um zusätzliche Kräfte freizusetzen. Wie oft wurden Skipper ausgetauscht, um das Resultat zu verbessern? Ist dasselbe von der „Malizia“ zu erwarten?

Eher wohl nicht. Da sich die Segler um Boris Herrmann als Freunde verstehen und das kleine Team sorgfältig aufgebaut wurde, dürfte niemand den möglichen Erfolg auf Kosten von Mitstreitern erzwingen, die bislang so viel in die Sache gesteckt haben. Zumal ein Sieg in Genua gar nicht mehr nötig erscheint, um sich einen Namen zu machen. Dafür hat schon das lebensnahe Auftreten der Mannschaft in zahllosen Video-Clips, Podcasts und Dokumentationen gesorgt.