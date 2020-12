Im Januar startet der deutsche Emissionshandel im Bereich Verkehr und Wärme. Damit bekommt das Klimagas Kohlendioxid einen Preis. Benzin, Erdgas und Heizöl werden schrittweise teurer. Verbraucher sollen dadurch angehalten werden, Energie zu sparen, spritsparende Autos und saubere Heizungen anzuschaffen. Dafür gibt es aktuell hohe staatliche Förderungen für Gebäudesanierungen und die Anschaffung eines Elektroautos.

2021 steigt der Heizölpreis zunächst um acht Cent und bis 2025 auf 17 Cent pro Liter. Die Preissteigerungen bei Benzin und Diesel sind ähnlich. Der Preis für Erdgas steigt moderater, weil beim Verbrennen weniger klimaschädliches CO2 entsteht. Anfangs ist es rund ein halber Cent pro Kilowattstunde, 2025 gut ein Cent. Zugrunde liegt ein CO2-Preis pro Tonne, der anfangs 25 Euro und in fünf Jahren 55 Euro beträgt. Ab 2026 wird statt einem staatlich festgelegten Preis ein Auktionssystem in Kraft treten, in dem der Preis durch Gebote ermittelt wird.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

In der Regierung umstritten ist die Frage, wie die höheren Heizkosten auf die Mieter umgelegt werden. Aktuell dürfen Vermieter laut Heizkostenverordnung alle CO2-Kosten umlegen. SPD-geführte Ministerien wollen dies ändern und die Kosten je zur Hälfte auf Mieter und Vermieter verteilen.

Der Mieterbund fordert sogar, dass der Vermieter 100 Prozent übernehmen muss. Auch die Grünen sind dafür: „Damit der CO2-Preis auch tatsächlich wirkt, muss er dort ansetzen, wo die Entscheidungen über Investitionen fallen“, schreiben die Bundestagsabgeordneten Julia Verlinden und Chris Kühn. Denn nur die Vermieter seien in der Position, um in Dämmmaßnahmen zu investieren oder die Heizung auf klimafreundliche Technik umstellen. Die Mieter würden ja auch weiterhin den Hauptteil der Wärmekosten tragen. „Damit bleibt auch ihrerseits der Anreiz bestehen, sparsam mit der Wärmeenergie umzugehen und ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so Verlinden und Kühn.

Umverteilung der Einnahmen pro Kopf für mehr Akzeptanz

Nach Berechnungen der Verbraucherzentralen wird der Emissionshandel für einen Durchschnittshaushalt 2021 Zusatzkosten von 200 Euro bedeuten. Für Autofahrer wird als Ausgleich für die Mehrkosten die Pendlerpauschale erhöht. Außerdem fließen die Einnahmen aus dem CO2-Preis in eine Senkung des Strompreises. Da jedoch auch Industrieunternehmen davon profitieren, kommt die Kostensenkung nicht zu gleichen Teilen bei den Verbrauchern an. Sie könnte laut Verbraucherzentrale für einen Haushalt mit 3000 Kilowattstunden Jahresverbrauch nur neun Euro im Jahr 2021 betragen.

Der Chef der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Germanwatch, Christoph Bals, fordert deshalb eine Umverteilung der Einnahmen pro Kopf. Die Entwicklungsorganisation Oxfam meint, dass dies zu einer besseren Akzeptanz von Energiewende und Klimaschutz beitragen könne. In der Schweiz, wo es seit 2008 eine CO2-Abgabe auf Wärme gibt, werden zwei Drittel der Einnahmen an die Bevölkerung verteilt, ein Drittel geht in die Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Zuletzt betrug die jährliche Rückerstattung pro Kopf umgerechnet 80 Euro.

Mehr zum Thema Minister machen vor Klimakabinett Druck SPD will CO2-Preis auf Wärme gerechter verteilen

Der deutsche Emissionshandel im Bereich Mobilität und Wärme ist ein Element des Klimaschutzpakets, das die Regierung 2019 nach den Protesten von Fridays for Future verabschiedete. Emissionen von großen Industrieunternehmen und Stromerzeugern in der EU unterliegen schon seit 2005 einem Emissionshandelssystem.