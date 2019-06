Hagelkörner so groß wie Tennisbälle, kaputte Dach- und Autofenster, überflutete Keller - vor allem im Großraum München und in Sachsen haben die Unwetter in der Nacht zum Dienstag eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Verglichen damit haben die Gewitter und Regenfälle, die über Berlin hinweggezogen sind, weniger Schaden angerichtet.

Doch für eine Entwarnung ist es zu früh: Der Deutsche Wetterdienst warnte am Dienstag vor neuen Unwettern mit Starkregen. Örtlich drohen erneut „tischtennisballgroße Hagelkörner und einzelne Orkanböen“, los gehen soll es am Abend im Osten und Südosten.

Die Gewitter sollen sich dann im Laufe der Nacht Richtung Nordwesten ausbreiten. Wer den Ärger hat, möchte nicht auch noch auf dem finanziellen Schaden sitzen bleiben. Doch was zahlt die Versicherung – und was nicht?

Die gute Nachricht: Für Schäden am Haus zahlt normalerweise die Wohngebäudeversicherung, für beschädigtes Inventar – also Sofas, Schränke oder Tische – kommt die Hausratversicherung auf. Schäden durch Sturm und Hagel sind von diesen Policen abgedeckt, betont der Bund der Versicherten.

Zerstört der Sturm das Hausdach, zerschlagen Hagelkörner Fensterscheiben oder beschädigen die Fassade, ist das ein Fall für die Wohngebäudeversicherung. Sie springt auch ein, wenn durch das zerstörte Dach Regen eindringt und Wände oder Fußböden beschädigt.

Hagel im Sommer: Vor allem Bayern war betroffen. Foto: dpa

Die Hausratversicherung kommt für Beschädigungen am Inventar auf, sie ersetzt etwa das durchweichte und verschmutzte Sofa. Gehen TV-Geräte oder Computer kaputt, weil der Blitz in der Nähe eingeschlagen und Überspannungsschäden ausgelöst hat, ist das zumindest in den neueren Hausratverträgen ebenfalls abgedeckt.

Die schlechte Nachricht: Starkregenfälle und Überschwemmungen sind von diesen Versicherungen nicht abgedeckt. Das gilt auch für Schäden durch Erdrutsche oder - im Winter - durch extremen Schneedeck. Um sich auch gegen solche Naturkatastrophen zu wappnen, braucht man eine Elementarschadenzusatzversicherung.

Hoffentlich versichert: Für Sturmschäden am Auto zahlt die Kaskoversicherung. Foto: imago/Travel-Stock-Image

Diese kann man sowohl im Rahmen der Wohngebäude- als auch der Hausratversicherung abschließen. Die Zusatzversicherung übernimmt die Kosten für die Trockenlegung und Sanierung des Gebäudes, Reparaturen – und im Extremfall den Abriss und Neubau eines Hauses. Für Mobiliar gibt es Ersatz zum Neupreis.

Hat denn jeder so eine Versicherung?

Nein, und das ist das Problem: In Berlin sind nur 36 Prozent der Wohngebäude gegen Starkregen und Überschwemmung versichert, in Brandenburg sogar nur 34 Prozent, bundesweit sind es 43 Prozent. Dabei ist der Zusatzschutz gar nicht mal so teuer. Für ein Einfamilienhaus, das in einem Gebiet mit geringem Risiko liegt, muss man mit einer jährlichen Versicherungsprämie von 100 Euro rechnen, heißt es beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV).

Mehr zum Thema Wetter in Berlin und Brandenburg DWD warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen und größerem Hagel

Zerschlagen Hagelkörner das Autodach oder weht der Sturm Äste auf das Auto, ist das ein Fall für die Kaskoversicherung. Die Teilkasko zahlt Schäden am Auto durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmung. In einer Vollkaskoversicherung ist der Teilkaskoschutz automatisch enthalten.