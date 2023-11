Streikend auf die Zielgerade Tarifkonflikte sollen bis Weihnachten gelöst sein

Die kommenden zwei Wochen werden für viele Menschen Einschränkungen im Alltag bringen. Am Mittwoch rufen Verdi und die Gewerkschaften der Polizisten und Lehrer zum Streik auf. In Berlin sind Senatsverwaltungen und Bezirksämter betroffen, ferner Schulen und Hochschulen, Polizeidienststellen, die Feuerwehr und Kitas. Die Gewerkschaften erhöhen damit den Druck auf die Arbeitgeber vor den entscheidenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Bundesländer am 7. Dezember. Gefordert werden 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Geld im Monat, und für die Beschäftigten in den drei Stadtstaaten zusätzlich 300 Euro monatlich.