Was hinter Network-Marketing steckt Führt es zum Reichtum oder in die Schuldenfalle?

Lukas Anca nimmt die Autoschlüssel vom Concierge des schicken Hotels in Monaco entgegen, setzt sich in seinen Audi R8 Spyder, Listenpreis rund 170.000 Euro, und fährt an einigen Passanten vorbei, die Fotos vom Sportwagen und seinem stolzen Fahrer machen. „Du bist 24 und führst ein Leben wie im Film“, ist der Clip untertitelt. In anderen Beiträgen nimmt Anca den Zuschauer mit in Luxushotels auf die Malediven, nach Tirol und in das Blingbling-Mekka derjenigen, die es geschafft haben: nach Dubai.

Seinen rund 300.000 Followern hat Influencer Anca etwas mitzuteilen: Er habe seine Ausbildung abgebrochen und es trotzdem in kurzer Zeit zu einem Vermögen gebracht. Und dass er nicht verstehe, warum Menschen noch einen „9-to-5“- Job machen. Er spricht von finanzieller Freiheit, Erfolg, dem richtigen Mindset und immer wieder von seinem Online-Business, das ihm ein fünfstelliges Monatseinkommen einbringe. Und was er könne, „kannst Du auch!“

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Instagram und Tiktok sind voll mit erstaunlichen Geschichten wie dieser. In zehntausenden Videos erzählen Leute wie Lukas Anca von ihren fantastischen Karrieren und erstaunlichen Verdienstmöglichkeiten: 10.000 Euro oder mehr im Monat? Scheinbar kein Problem.

Genauso erstaunlich: Den erfolgreichen Menschen geht es scheinbar nicht nur darum, ihren Reichtum zu zeigen. Sondern sie wollen auch anderen Leuten zeigen, wie sie reich werden. „Kommentier mit Info, dann zeige ich Dir, wie auch Du es schaffen kannst“, heißt es da.

Der reichweitenstarke Herr Anca arbeitet für das Unternehmen LR Health and Beauty im westfälischen Ahlen. Die Firma vertreibt „Gesundheits- und Schönheitsprodukte“. Das Sortiment gleicht einer Drogerie, mit Cremes, Seifen, Nahrungsergänzungsmitteln und Parfüms. In Geschäften gibt es die Produkte nicht, sondern sie werden per Network-, beziehungsweise Multi-Level-Marketing vertrieben.

Das Anti-Aging-Produkt „Zeitgard“ von LR Health and Beauty. Die elektrische Bürste plus drei Cremes kosten zusammen 587,90 Euro. © IMAGO/Pond5 Images

Das bedeutet im Grunde, dass freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen direkt an ihre Kunden verkaufen. Was sich erstmal ein bisschen nach Vorwerk-Vertreter oder Tupper-Parties anhört, geht aber noch einen Schritt weiter. Im Multi-Level-Marketing verschwimmt die Grenze zwischen Kunden und Mitarbeitern. Jeder Kunde ist ein potenzieller Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter ist irgendwie auch ein Kunde. LR ist eines von vielen Unternehmen in Deutschland, das so arbeitet.

Wer sich die Videos anschaut, gibt den Algorithmen der sozialen Netzwerke zu verstehen: Hier besteht Interesse. Schnell ist die Timeline voll mit ähnlichen Beiträgen. Was passiert also, wenn man „Info“ schreibt? Nachricht an Jeanette, die einen weniger reichweitenstarken Account betreibt, den Instagram mir vorschlägt. Jeanette, die eigentlich anders heißt, meldet sich sofort zurück und berichtet von einer „fantastischen Möglichkeit“, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten etwas dazuzuverdienen. Sie selbst sei kürzlich Mutter geworden und ihre finanzielle Situation habe sich erschwert. „Das hat uns so viel ermöglicht“, schwärmt sie. Die Verdienstmöglichkeiten seien „der Hammer“ und, das betont sie: Es gebe „überhaupt kein Risiko“.

„Einfach mal ausprobieren“ für 659 Euro

Also, was muss man tun? Jeanette erklärt in Sprachnachrichten, dass man zunächst einmal seine Alltagspflegeprodukte gegen die Produkte von LR tauschen solle, um die „einfach mal auszuprobieren“. Die Qualität sei „unglaublich“. Sie rate jedem, sich in Ruhe von den Produkten zu überzeugen. Im Anschluss könne man die Cremes, Deos und Duschgels zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen oder auch bei Social Media bewerben. Um „richtig zu starten“, empfiehlt sie als Einstieg das „Profi Business Set Pro“ mit rund zwei Dutzend Produkten zum „Vorteilspreis“ von 659 Euro. Ein stattlicher Betrag, um „einfach mal” etwas auszuprobieren.

Jeanette verrät, dass sie eigentlich kein Verkäufer-Typ sei. „Ich mag das gar nicht“, sagt sie. Aber wie verdient sie dann Geld? „Wenn du sagst, du möchtest hier 2000 Euro nebenher verdienen, dann lohnt es sich eher, anderen Menschen diesen Weg zu zeigen.“ Diesen Weg? Was sie meint, ist, neue Mitarbeiter für LR zu gewinnen. Denn wer sich bei LR ein eigenes Team aufbaut, verdient an den Umsätzen seiner Kolleginnen und Kollegen mit. Und je erfolgreicher das Team ist, desto höher fällt der Bonus für den Teamleiter aus. So schildert es das Unternehmen auch selbst in einem Video auf seiner Webseite.

Es gibt junge Menschen, die ihr gesamtes Erspartes ausgeben und fallen gelassen werden, weil sie die Leistung nicht bringen. Andreas (Name geändert), langjähriger LR-Mitarbeiter

Aber beruht das Geschäftsmodell nicht im Wesentlichen darauf, immer neue Mitarbeiter zu gewinnen, die sich in das Unternehmen einkaufen, etwa mit dem „Profi Business Set Pro“ für 659 Euro – also wie in einem Schneeballsystem? Jeanette reagiert erschrocken. „Nein, ein Schneeballsystem ist das ganz sicher nicht. Denn das ist ja illegal.“ Ach so. „Außerdem wird ja keine Kopfpauschale gezahlt.“ Als „Kopfpauschalen“ oder „Kopfgeld“ werden in verbotenen Schneeballsystemen feste Prämien bezeichnet, die für die Anwerbung neuer Mitarbeiter gezahlt werden. Das gibt es bei LR offenbar nicht. Aber wenn die Rekrutierung neuer Mitarbeiter attraktiver ist als der Verkauf der eigentlichen Produkte, scheint das Modell der Firma einem Schneeballsystem zumindest ziemlich ähnlich zu sein.

„Das Versprechen bei LR ist, dass jeder erfolgreich sein kann. Das stimmt aber nicht“, sagt Andreas, der seinen echten Namen nicht nennen möchte. Er sei bereits Ende der 1980er bei dem Unternehmen eingestiegen und habe sich in kurzer Zeit auf die höchste Bonusstufe hochgearbeitet, war zuletzt sogar „Präsident“. Nach eigenen Angaben hat er in seinen besten Zeiten 60.000 bis 70.000 Euro im Monat verdient. Vor sechs Jahren ist er ausgestiegen.

„Wenn du nicht genug Pakete verkaufst, ist die Versuchung, die Pakete selbst zu kaufen und in den Keller zu stellen, hoch. Dem Unternehmen ist das egal. Hauptsache, die Ware fließt.“ Im Ergebnis würden sich viele Mitarbeiter verschulden, um bei LR weiterzukommen.

Ein Schneeballsystem? „Im Ergebnis ist es das Gleiche“

Menschen, denen das Talent als Verkäufer völlig fehle, werde versprochen, dass sie es auch schaffen können, wenn sie nur investieren würden – in Starterpakete, Seminare, Produkte. „Es wird viel über Mindset gesprochen“, sagt Andreas, und darüber, dass es am Anfang immer ein paar Jahre „nicht laufen“ würde. Viele würden irgendwann verschuldet aussteigen.

„Es gibt junge Menschen, die ihr gesamtes Erspartes ausgeben und fallen gelassen werden, weil sie die Leistung nicht bringen.“ LR würde gezielt Familien und Mütter mit Kindern ansprechen und ihnen einen lukrativen Wiedereinstieg ins Berufsleben versprechen, sagt er.

Prominentes Gesicht: Guido Maria Kretschmer bei der Vorstellung eines Parfüms von LR im Jahr 2015 in Berlin. Auch ein Duft mit dem Namen von US-Schauspieler Bruce Willis hat die Firma im Angebot. © imago images/VISTAPRESS

Einer, der 2023 mit dem „Profi Business Set Pro“ gestartet ist, ist Julian, der auch eigentlich anders heißt. „Nach dem Einstieg wurde schnell Druck aufgebaut“, erinnert er sich . „Du musst Leute gewinnen, mach Live-Videos, geh endlich Live!“ habe man ihn aufgefordert. Er habe sich reingehängt und schon nach 10 Tagen die dritte Karrierestufe erreicht.

„In den Team-Calls ging es nur darum, neue Leute anzuwerben. Am besten Mütter und Arbeitslose, das funktioniert am besten“, sagt er. „Und am besten Ratenzahlungen vereinbaren und den Menschen möglichst viele Produkte verkaufen“, sagt Julian. Und wenn man es nicht schaffe, liege es immer an einem selbst. „Schau in den Spiegel, dann siehst du das Problem,“ haben sie zu ihm gesagt. Außerdem habe man ihm nahegelegt, sich von seinem Partner zu trennen, weil er als hinderlich für den Aufstieg angesehen wurde.

Die Idee, damit selbst reich zu werden, kann zu unwahrscheinlichen Ausgaben anspornen. Claudia Gross, Assistenzprofessorin am Institute for Management Research der Universität Nimwegen forscht zu Network- und Multilevel-Marketing.

Julian sagt, er kenne ehemalige LR-Partner, die mit 2000 Euro Schulden ausgestiegen sind und solche, bei denen es 25.000 Euro gewesen seien. Die Konten seien überzogen und der Keller voll mit LR-Produkten, die man als vermeintliche Investition in die eigene Karriere gekauft habe. „Viele Menschen wurden systematisch runtergemacht“, wirft er dem Unternehmen vor.

910.000 Kleinstunternehmer arbeiteten 2020 nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung in Deutschland im Network- und Multi-Level Marketing. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Auch eine große Studie zur Lebenssituation, sowie Erfolg oder Misserfolg dieser Menschen fehlt hierzulande bisher.

In den USA verlassen fast 50 Prozent das Network-Marketing mit Schulden

In den USA, dem Herkunftsland des Direktvertriebs, gibt es eine solche Untersuchung. Sie zeigt, dass 47 Prozent aller Solo-Selbstständigen im Multi-Level Marketing nach ihrer Zeit in dem Geschäft einen Verlust verbuchen. 27 Prozent verdienen nichts. Rund 14 Prozent machen einen Gewinn von bis zu 5000 US-Dollar, nur etwa 12 Prozent verdienen mehr.

Zahlen, die sich nach Ansicht von Claudia Gross auf Deutschland übertragen lassen. „Ich würde sogar davon ausgehen, dass die Anzahl derer, die das Geschäft mit einem Minus verlässt, noch höher ist“, sagt Gross, die an der Universität Nimwegen in den Niederlanden zu Multi-Level-Marketing forscht. Sie ist überzeugt: Beim Einstieg in das Geschäft sind Menschen bereit, deutlich mehr Geld für Produkte auszugeben. „Die Idee, damit selbst reich zu werden, kann zu unwahrscheinlichen Ausgaben anspornen.“

Helmut Spikker (links) hat das Unternehmen LR gegründet. Auf dem Bild ist er mit Peter Neururer zu sehen, der den Ahlener Fußballverein Anfang der 2000er-Jahre trainierte, dessen Hauptsponsor die Firma war. Inzwischen nennt sich der Klub wieder „Rot-Weiß“. © imago/Team 2

Es ist schwer, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Multi-Level-Marketing mit einem Minus oder gar verschuldet verlassen haben. „Viele Leute verstehen das System nicht“, sagt Gross. Es würde sehr viel mit positivem Denken gearbeitet. ‚Du musst es nur genug wollen, dann wird es sich auch manifestieren‘, heißt es zum Beispiel oft. „Das führt dazu, dass die Menschen denken, sie wären selbst schuld an ihrem Scheitern“, sagt Gross. Außerdem sei man in diesem System nie nur Opfer, sondern meist auch selbst Täter, weil das Rekrutieren im Freundes- oder Bekanntenkreis dazu gehört.

Eine „eindeutige gesetzliche Definition“ eines Schneeball- oder Pyramidensystems gebe es nicht, sagt der Rechtsanwalt Jens Ferner, der Betroffene im Umgang mit diesem Modell berät. Aber nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof könne man sagen, „dass ein Schneeballsystem dann vorliegt, wenn der Verbraucher einen finanziellen Beitrag – gleich welcher Höhe – im Austausch für die Möglichkeit verlangt, eine Vergütung zu erzielen, die hauptsächlich durch die Einführung neuer Nutzer in ein solches System und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Produkten zu erzielen ist.“

Kurz gesagt: Geht es primär um das Anwerben neuer Nutzer, steht ein Schneeballsystem im Raum. „Wenn man die Ebene des Produktverkaufs verlässt und sich der ‘Maximierung der Personenebene’ widmen muss, fängt man an, genau an der Grenze zu agieren, die ich als ausschlaggebend definieren würde“, so Ferner. Wie dies bei LR zu beurteilen ist, bleibt offen. Offenbar gibt es dort Gewinner, aber eben auch Verlierer.

Es wäre interessant gewesen, über all das auch mit LR direkt zu sprechen. Doch eine Mail mit Fragen an das Unternehmen ließ die Pressestelle unbeantwortet. Auch telefonisch war dort niemand zu erreichen.