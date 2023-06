Verschiedene Bindungstypen Als Max Emma verlässt, ist es gar nicht so schlimm für sie

Als Max sich von Emma trennt, ist es gar nicht so schlimm, wie sie erwartet hatte. Jedenfalls ist es nicht so dramatisch wie die Trennung von Paul eineinhalb Jahre vorher. Als Paul ihr damals sagte, dass er nicht mehr mit ihr zusammen sein wolle, dauerte es erst ein paar Minuten, bis Emma verstand, was er meinte. Danach fing sie an zu weinen, laut und verzweifelt.