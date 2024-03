VfB Stuttgart – Union Berlin So sehen Sie das Bundesliga-Spiel im TV und Livestream

Das Bundesliga-Wochenende wird am Freitag von Stuttgart und Union Berlin eröffnet. Ab 20:30 Uhr wird sich zeigen, ob die Eisernen gegen die gefährliche Stürmerkombo des VfB bestehen können. Immerhin schossen Deniz Undav und Serhou Guirassy für die Schwaben bereits 34 Tore. Zum Vergleich: Das Unionsduo bestehend aus Benedict Hollerbach und Kevin Volland traf bislang insgesamt fünfmal.

Wann spielt der VfB Stuttgart gegen Union Berlin?

Die Bundesliga-Partie findet am Freitag (8. März 2023) statt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr in der MHP Arena in Stuttgart.