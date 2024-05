Volkswagen California Ab nach draußen

So wird Outdoor zum Erlebnis: Der aufziehbare Kühlschrank ist bei offener Schiebetür von außen zu bedienen, und einen Klapptisch gibt es auch. Damit steht dem kühlen Getränk beim Sonnenuntergang nichts mehr im Weg. Eine der guten Ideen im neuen California Ocean, der jetzt seine Weltpremiere in Berlin hatte. Mehr Raum, mehr Flexibilität, mehr Technologie, verspricht Volkswagen denn auch für das erfolgreiche Reisemobil, von dem seit 2004 über 280.000 Exemplare in Hannover gebaut wurden. Montiert wird der neue California auf der Plattform des VW-Multivans. Mit den nun serienmäßigen zwei Schiebetüren ist der um 25 Zentimeter auf 5,17 Meter Länge gewachsene California noch vielfältiger nutzbar und geräumiger.

Das Aufstelldach gehört dazu

Volkswagen bietet den neuen California, der noch nicht gefahren werden konnte, in fünf Versionen an - als „Beach“, „Beach Tour“, Beach Camper“ (mit Mini-Küche im Heck) sowie „Coast“ und „Ocean“ (jeweils mit voller Küchenzeile auf der Fahrerseite). Eine Camper-Familie für verschiedenste Ansprüche und Lebenssituationen also. Alle Versionen verbindet das Aufstelldach mit einem vorderen Fenster sowie einer großen Frontöffnung und zwei weiteren Fenstern zu den Seiten. Außerdem kann wahlweise nun auch auf einer oder auch beiden Seiten eine Markise montiert werden. Der Fahrersitz kann zudem endlich sowohl gedreht als auch in der Höhe verstellt werden – bislang vermissten das viele Nutzer. Und statt einer sperrigen Sitzbank gibt es hinten nun zwei Einzelsitze: Einen Sitz auszubauen, wird erheblich erleichtert, was deutlich mehr Raumangebot schafft. Mit einer Höhe von 1,99 Metern bleibt der neue California auch weiterhin Parkhaus-kompatibel.

Drei Antriebe

Volkswagen bietet drei Antriebe an – jeweils mit einem automatisch schaltenden Doppelkupplungsgetriebe. Neben einem Diesel-Vierzylinder mit einer Leistung von 110 kW (150 PS) wird ein 150 kW (204 PS) starker Turbobenzindirekteinspritzer angeboten, die jeweils die Vorderachse antreiben. Elektromobilität und Allrad-Antrieb zugleich gibt es durch den neuen Plug-in-Hybridantrieb, der seine Power direkt an die Hinterachse liefert. Er entwickelt eine Systemleistung von 180 kW (245 PS).

Mehr Flexibilität: Einzelsitze, zweiter Ausstieg und seitlich aufziehbares Kühlfach © Volkswagen

Mit den getrennten Motoren an Vorder- und Hinterachse wird für den Offroad-Modus eine aufwendige Kardanwelle überflüssig. Zugleich kann der California dadurch alltagstauglich im Stadtverkehr als Elektroauto fahren – mit Hinterachsantrieb. Ob es für die neue California-Generation eine reine vollelektrische Version geben wird, lässt Volkswagen offen. Frühere Ankündigungen, auf der Plattform des vollelektrischen ID.Buzz könnte es ebenfalls eine Camper-Version geben, sind zuletzt abgeschwächt worden; damit sei frühestens nach 2025 zu rechnen, heißt es.

Fünf Camper-Versionen

Maximale Raumnutzung und viele Verbesserungen, die Nutzer-Erfahrungen aufgreift, verbinden die fünf California-Versionen. Unter allen Einzelsitzen sowie im Fahrer- und Beifahrersitz befinden sich praktische Schubladen. Deutlich verbessert ist etwa die Unterbringung der Gasflasche; auch der Wassertank in der Ocean-Version ist auf 28 Liter vergrößert worden. Das Dachbett ist bei allen New California-Versionen nun 2.054 x 1.137 mm groß und mit einer bequemen Auflage und hochwertigen Tellerfedern ausgestattet. Praktisch ist, dass der Fahrer über das Touchdisplay auf einen Blick die Informationen zum Frisch- und Abwasserstand und der Batterieladung ablesen kann.

Ob „Beach“ (links) oder „Ocean“ – alle Versionen haben ein Aufstelldach mit Panoramablick © Volkswagen

Hier steht nichts schief

Alle für das Campen relevanten Funktionen werden ab der Version „Beach Tour“ zudem über ein fünf Zoll großes Touchdisplay im Innenraum bedient. Dazu gehören die Innenraum-Lichtfunktionen samt Ambientebeleuchtung, der Kühlschrank und die Standheizung. Parallel kann ein Großteil dieser Funktionen auch via Smartphone über die „California“-App gesteuert werden. Über das Infotainmentsystem kann zudem eine Neigungsanzeige aufgerufen werden, um den Camper waagerecht auszurichten. Dazu kommt ein großes Spektrum der Assistenzsysteme für mehr Sicherheit – die Bandbreite reicht vom Abbiegeassistenten bis hin zum „Travel Assist“, der das teilautomatisierte Fahren ermöglicht und damit den Langstreckenkomfort erhöht.

Der Vorverkauf des New California beginnt ab Juni 2024 und die ersten Auslieferungen werden im 2. Halbjahr erfolgen. Für den Camper, bei dem Zweifarb-Lackierungen Kult sind, werden drei Farbkombinationen angeboten. Der Multivan-Camper kann auch bis zu 2000 Kilo Anhängerlast schleppen – für Boote oder Pferdewagen bestens geeignet. Preise werden von Volkswagen noch nicht genannt; die Vorgängerversion kostete mindestens 65.000 Euro.