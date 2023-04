Vor der Krönungszeremonie Neue Fotos zeigen Charles III. und Camilla im „Blue Drawing Room“

Wenige Tage vor der Krönung von Charles III. und seiner Ehefrau Camilla hat der Buckingham-Palast neue Fotos des Königspaars veröffentlicht.

Die Bilder seien im „Blue Drawing Room“, dem früheren Ballsaal des Londoner Stadtschlosses, von Fotograf Hugo Burnard gemacht worden, teilte der Palast in der Nacht zum Samstag mit. Ein Bild zeigt das stehende Paar, auf je einem Bild sind der Monarch und die Königsgemahlin einzeln zu sehen.

König Charles III., aufgenommen von Hugo Burnand, im «Blue Drawing Room» des Buckingham Palace. © dpa/Hugo Burnand

Dabei sitzt Charles, im blauen Anzug und mit blauer Krawatte, in einem Polstersessel aus vergoldetem Holz und Seide von 1828. Zwölf dieser Stühle waren König George IV. einst für die Einrichtung von Schloss Windsor geliefert worden.

Königsgemahlin Camilla im «Blue Drawing Room» des Buckingham Palastes. © dpa/Hugo Burnand

Camilla, in einem blauen Kleid und mit Perlen-Ohrringen ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II., nahm in einem Bergère genannten Sessel aus vergoldetem Holz und Seide Platz. Das Sitzmöbel stamme aus der Zeit um 1812 und sei wahrscheinlich von George IV. für das Carlton House in Auftrag gegeben wurden, hieß es weiter.

Im Hintergrund ist jeweils ein Porträt von König George V. kurz nach seiner Krönung 1911 zu sehen. (dpa)