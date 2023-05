Tagesspiegel Plus Was heißt „vorübergehend“ in Berlin? : Bürgeramt dicht – schon seit sechs Monaten

„Wegen der Wahlen“ wurde das Bürgeramt in Berlin-Spandau geschlossen. Die sind lange vorbei. Warum macht die Behörde jetzt nicht auf? Hier Erklärung und Ausblick vom Stadtrat.