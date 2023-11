Weihnachtsmusical „Wish“ im Kino Nie wieder Disney-Prinzessin!

Im Oktober veröffentlichte Disney anlässlich seines 100. Jubiläums den Kurzfilm „Once upon a Studio“, der in neun kurzweiligen Minuten die beliebtesten Figuren aus der Disney-Geschichte für ein Gruppenfoto vereint. Doch insgesamt war es kein gutes Jahr für den Konzern, die Ankündigung von Stellenkürzungen haben schon vor den Feierlichkeiten die Stimmung vermiest. Außerdem ist die Superhelden-Abteilung dringend reformbedürftig; Iron Man, Spider-Man und Captain America haben es nicht in „Once upon a Studio“ geschafft.